Cel puțin 11 persoane au fost ucise în Mexic după capturarea presupusului lider al cartelului Beltrán Leyva, Fausto Isidro Meza Flores, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”. Operațiunea forțelor speciale mexicane a declanșat confruntări armate în statul Sinaloa, unde au fost incendiate mașini și benzinării, iar civilii au fugit sub focurile de armă.

Meza Flores, considerat de autoritățile mexicane șeful organizației criminale Beltrán Leyva, se afla pe lista celor mai căutați zece fugari ai FBI. Acesta era căutat pentru trafic de droguri către Statele Unite și deținere ilegală de arme de foc.

Suspectul a fost capturat în cursul nopții, în statul Sinaloa, în urma unei operațiuni desfășurate de forțele armatei mexicane. A fost instituit un perimetru de securitate în jurul clădirii în care se afla acesta.

Militarii au fost însă atacați cu arme de foc și explozibili, cel mai probabil de membri ai cartelului. În urma confruntărilor, forțele armate au reușit să pătrundă în locuință și să îl captureze pe Meza Flores, alături de alte persoane.

Foto: colaj X

11 morți în urma confruntărilor. Civilii au fugit din calea gloanțelor

Ministerul mexican al Apărării a anunțat că șapte presupuși membri ai cartelului și patru militari au fost uciși în violențele izbucnite după operațiune.

Scenele de haos au fost surprinse în orașul Guasave, unde a avut loc capturarea. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată oameni care fug panicați în timpul unui meci de baseball, în timp ce în apropiere se aud focuri de armă.

Alte înregistrări surprind autoturisme și benzinării incendiate, precum și elicoptere militare care survolează zona și trag în direcția unor locuințe.

Un oficial federal, care a vorbit sub protecția anonimatului, a descris evacuarea suspecților drept o operațiune „extraordinară”. Potrivit acestuia, membrii grupării criminale au instituit cel puțin zece blocaje rutiere în Guasave, folosind vehicule incendiate.

După capturare, Meza Flores și celelalte persoane reținute au fost transportate la Ciudad de México cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Mexicane.

Informații furnizate de administrația Trump au ajutat la capturare

Guvernul mexican a precizat că informațiile furnizate de administrația președintelui american Donald Trump au contribuit la localizarea și capturarea suspectului.

Operațiunea are loc într-un moment în care președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru intensificarea luptei împotriva cartelurilor de droguri.

Secretarul pentru securitate al Mexicului, Omar García Harfuch, a anunțat, într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, că forțele armate vor rămâne desfășurate în statul Sinaloa pentru protejarea populației.

„Aceste arestări reprezintă un pas important în procesul de pacificare a statului Sinaloa”, a transmis oficialul.