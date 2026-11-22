72% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani ar lua în calcul mutarea într-o altă țară sau într-o altă regiune a României, atrași de venituri și oportunități profesionale mai bune. Dorința de schimbare vine însă într-un context de fragilitate financiară: șase din zece au economii pentru cel mult o lună, peste o treime nu au deloc bani puși deoparte pentru urgențe, iar jumătate depind încă de sprijinul familiei, arată sondajul Young Money Matters 2026.

Tinerii români, tot mai atraşi de munca în străinătate Foto: arhivă

Dintre cei care ar lua în calcul mutarea, 60% preferă o altă țară din Uniunea Europeană, în timp ce 34% s-ar orienta către o altă zonă a României. Disponibilitatea este mai ridicată în grupa de vârstă 18–21 de ani, unde ajunge la 79%. La nivelul întregului eșantion, 19% exclud complet relocarea.

Ce îi împiedică să plece

Motivele familiale sunt principalul obstacol invocat în calea mutării, menționat de 44% dintre respondenți. Urmează costurile locuinței la destinație, indicate de 30%. Cheltuielile mutării sunt o problemă pentru 24%, iar tot 24% spun că nu au economii suficiente pentru a se întreține până la găsirea unui loc de muncă.

Disponibilitatea declarată nu trebuie confundată cu un plan concret de emigrare. Procentul de 72% include și posibilitatea unei mutări în interiorul României și descrie o opțiune pe care respondenții ar lua-o în calcul, nu numărul celor care se pregătesc efectiv să plece.

Economii mici și sprijin financiar din familie

Lipsa unei rezerve financiare este una dintre vulnerabilitățile evidențiate de studiu. Cei 60% ale căror economii acoperă cel mult o lună de trai îi includ și pe cei 36% care nu au deloc economii pentru urgențe. În plus, un sfert dintre respondenți spun că rămân fără bani la sfârșitul fiecărei luni.

Presiunea se vede și în răspunsurile despre venituri: 42% declară că venitul disponibil le-a scăzut în ultimul an, iar 38% spun că au câștiguri sub salariul mediu național. Jumătate dintre tinerii chestionați primesc în continuare sprijin financiar din partea familiei.

Pentru a câștiga mai mult, 45% dintre tinerii angajați fac muncă suplimentară. Dintre aceștia, 54% își consideră activitatea secundară o mică afacere antreprenorială. Datele descriu efortul de a suplimenta veniturile, fără să demonstreze că persoanele respective au ajuns la independență financiară.

Inteligența artificială, o sursă de nesiguranță profesională

Pe lângă dificultățile financiare, sondajul surprinde îngrijorări legate de schimbările tehnologice. Două treimi dintre respondenți, respectiv 66%, cred că inteligența artificială a redus numărul posturilor pentru începători în ultimele 12 luni.

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Dintre tinerii angajați, 55% percep o amenințare la adresa propriului loc de muncă: 22% o resimt deja, iar 33% se așteaptă ca aceasta să apară în următorii doi sau mai mulți ani. În schimb, 37% nu se simt deloc amenințați, iar 9% anticipează un impact pozitiv al AI asupra viitorului loc de muncă și a veniturilor.

Aceste procente măsoară percepțiile participanților, nu numărul efectiv al locurilor de muncă eliminate prin automatizare. Rezultatele arată răspândirea temerilor privind AI în rândul tinerilor chestionați, dar nu permit atribuirea unei reduceri concrete a angajărilor acestei tehnologii.

Presiunile financiare schimbă planurile de familie

Situația materială influențează și deciziile personale. În total, 42% dintre respondenți leagă de presiunile financiare amânarea întemeierii unei familii sau renunțarea la copii: 24% indică o amânare de până la cinci ani, 14% o perioadă mai lungă, iar 4% spun că au decis să nu aibă copii. Sunt experiențe și intenții declarate în cadrul sondajului, nu o măsurare a efectelor demografice.

Diferențe între femei și bărbați, dar și optimism

Sondajul evidențiază diferențe între situațiile financiare declarate de femei și bărbați. Venituri sub salariul mediu național raportează 43% dintre femei, față de 34% dintre bărbați. Totodată, 68% dintre femei au economii pentru mai puțin de o lună, comparativ cu 52% dintre bărbați. Proporția celor care urmăresc să investească banii rămași este de 6% în rândul femeilor și de 16% în rândul bărbaților.

În pofida dificultăților, 74% dintre tinerii chestionați consideră că obiectivele lor financiare sunt realizabile. Optimismul coexistă astfel cu economii reduse și, pentru o parte dintre respondenți, cu nevoia de a primi ajutor din familie sau de a căuta venituri suplimentare.

În prezentarea rezultatelor, Joe Cook, Managing Director al Cook Communications, descrie o generație pragmatică, aflată sub presiunea costului vieții, a perspectivelor profesionale limitate și a schimbărilor aduse de AI. El subliniază că disponibilitatea pentru muncă suplimentară și optimismul rămân prezente în ciuda acestor îngrijorări.

Young Money Matters 2026 este a treia ediție a sondajului Cook Communications privind finanțele tinerilor din România, Polonia și Cehia. 3Gem Media Group a intervievat câte 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 35 de ani din fiecare țară. Eșantionul din România este prezentat drept reprezentativ la nivel național. Cifrele din acest articol se referă la răspunsurile participanților din România, potrivit prezentării rezultatelor publicate de Financial Intelligence; ele nu sunt statistici administrative despre migrație sau ocuparea forței de muncă.