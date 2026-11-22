Șoferii care alimentează duminică, 22 noiembrie, pot găsi diferențe de preț de la un oraș la altul și chiar între stații aflate la mică distanță una de cealaltă. Datele centralizate de platforma Peco Online pentru principalele orașe din țară, arată că cele mai mici prețuri la benzină se înregistrează în Cluj-Napoca, în timp ce Timișoara are cel mai redus tarif la motorină.

Prețurile carburanților pot varia chiar între benzinăriile aflate în aceeași zonă Foto: Shutterstock

La nivel național, cea mai ieftină benzină a fost raportată la o stație din Cluj-Napoca, situată pe strada Frunzisului, al nr. 83, unde litrul costă 8,99 lei, în timp ce cea mai ieftină motorină a fost afișată într-o stație din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, la 10,39 lei/litru.

Cele mai mici prețuri la carburanți în marile orașe

Potrivit datelor disponibile pe Peco Online, cele mai mici prețuri practicate în principalele centre urbane ale României sunt:

București: benzină 9,05 lei/litru, motorină 10,51 lei/litru, GPL 4,78 lei/litru;

Cluj-Napoca: benzină 8,99 lei/litru, motorină 10,49 lei/litru, GPL 4,84 lei/litru;

Timișoara: benzină 9,04 lei/litru, motorină 10,48 lei/litru, GPL 4,85 lei/litru;

Iași: benzină 9,05 lei/litru, motorină 10,51 lei/litru, GPL 4,85 lei/litru;

Constanța: benzină 9,05 lei/litru, motorină 10,51 lei/litru, GPL 4,83 lei/litru.

Cele mai mici prețuri practicate în principalele centre urbane Foto: Peco Online

Cât costă un plin

Pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer va plăti aproximativ:

449,5 lei pentru un plin de benzină la cel mai mic preț din țară;

519,5 lei pentru un plin de motorină la cel mai mic preț disponibil.

Diferențele dintre orașe sunt relativ mici, însă pentru șoferii care alimentează frecvent acestea se pot traduce în economii de câteva zeci de lei pe lună.

Specialiștii recomandă compararea constantă a ofertelor din stațiile de carburanți, deoarece prețurile pot varia de la o localitate la alta și chiar între benzinăriile aflate în aceeași zonă.