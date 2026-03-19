Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Actorul Val Kilmer, „înviat din morți” de inteligența artificială pentru a juca într-un film pe care și l-a dorit să-l facă

Val Kilmer va fi readus la viaţă cu ajutorul inteligenţei artificiale. Legendarul actor, care a decedat anul trecut la vârsta de 65 de ani, va juca în drama „As Deep As the Grave”.

Val Kilmer, protagonist într-un film chiar și după moarte FOTO: X

Cu cinci ani înainte de moartea sa, Val Kilmer a fost distribuit în rolul părintelui Fintan, un preot catolic şi spiritualist de origine amerindiană, în filmul „As Deep as the Grave”. Însă Kilmer, care se lupta cu un cancer la gât, era prea bolnav pentru a putea ajunge vreodată pe platoul de filmare.

„El era actorul pe care îl doream pentru acest rol”, spune scenaristul şi regizorul filmului, Coerte Voorhees. „Rolul a fost conceput în mare parte în jurul lui. Se baza pe moștenirea lui amerindiană şi pe legăturile şi dragostea lui pentru sud-vestul Statelor Unite. Mă uitam zilele trecute la foaia de filmare şi îl aveam pregătit pentru filmări. Trecea printr-o perioadă foarte, foarte grea din punct de vedere medical şi nu a putut să o facă”, scrie News.

Chiar dacă nu a filmat nicio scenă, Voorhees a reușit să-şi pună în practică viziunea de a-l include pe Kilmer în distribuţie, folosind tehnologia de ultimă generaţie a inteligenţei artificiale generative. Şi a făcut acest lucru cu sprijinul moştenitorilor regretatului actor şi al fiicei sale, Mercedes (Voorhees spune că şi fiul lui Kilmer, Jack, îl susţine).

„Familia lui spunea mereu cât de important considerau că este filmul şi că Val îşi dorea cu adevărat să facă parte din acest proiect”, spune Coerte Voorhees. „El credea cu adevărat că era o poveste importantă la care voia să-şi asocieze numele. Acel sprijin mi-a dat încrederea necesară să spun: bine, hai să facem asta. În ciuda faptului că unii oameni ar putea considera acest lucru controversat, asta era ceea ce îşi dorea Val”, potrivit Variety.

„As Deep as the Grave”, care anterior se numea „Canyon of the Dead”, este povestea reală a arheologilor din sud-vestul Statelor Unite, Ann şi Earl Morris, care relatează săpăturile lor din Canyon de Chelly, Arizona, în efortul de a reconstitui istoria poporului Navajo. Abigail Lawrie („Tin Star”) joacă alături de Tom Felton („Harry Potter”), într-o distribuție care îi include şi pe Wes Studi şi Abigail Breslin.

Kilmer, sau versiunea generată de AI a actorului, va apărea într-o „parte semnificativă” a filmului finalizat. Proiectul foloseşte atât imagini cu Kilmer mai tânăr, multe dintre ele furnizate de familia sa, cât şi imagini din ultimii ani ai vieţii sale, pentru a prezenta personajul în diferite etape ale vieţii. Sunetul utilizează, de asemenea, vocea lui Kilmer, care, în ultima parte a vieţii, a fost afectată de o intervenţie chirurgicală la trahee.

Personajul din film suferă, de asemenea, de tuberculoză”, spune John Voorhees, producătorul filmului şi fratele lui Coerte. „Din nou, acest personaj istoric oglindeşte starea reală a lui Val atunci când suferea de cancer la gât. Aşadar, în ceea ce priveşte vocea, aceasta este o ocazie cu adevărat unică pentru ca personajul să reflecte boala de care suferea de fapt actorul, creând astfel un fel de punte”.

„As Deep as the Grave” este o producţie independentă, care a trebuit să facă faţă întreruperilor cauzate de pandemia de covid, ceea ce a prelungit producţia la şase ani. La un moment dat, realizatorii filmului au tăiat scene în care apărea părintele Fintan din motive bugetare şi din cauza constrângerilor de timp, dar când au vizionat materialul filmat, şi-au dat seama că trebuie să le reintroducă pentru a completa naraţiunea.

Există încă o dezbatere aprinsă în jurul inteligenţei artificiale, o parte a comunităţii creative fiind îngrijorată că această tehnologie va duce la pierderea locurilor de muncă, temându-se că imaginea actorilor va fi folosită fără consimţământul lor. Cei doi fraţi sunt conştienţi că decizia lor ar putea atrage critici, dar speră că filmul „As Deep as the Grave” va demonstra cum poate fi utilizată inteligenţa artificială în mod etic. De asemenea, ei subliniază că producţia a respectat liniile directoare ale SAG şi a plătit o compensaţie moştenitorilor lui Kilmer pentru apariţia sa.

Mercedes Kilmer a afirmat că susţine filmul şi a subliniat că tatăl ei era „un om profund spiritual”, care se identifica cu o „poveste despre descoperire şi iluminare” a cărei acţiune se desfăşoară în sud-vestul Statelor Unite, unde el îşi stabilise domiciliul, în New Mexico.

„El a privit întotdeauna cu optimism tehnologiile emergente, considerându-le un instrument de extindere a posibilităţilor narative”, a spus Mercedes Kilmer. „Acest spirit este ceva ce onorăm cu toţii în cadrul acestui film, din care el a făcut parte integrantă”.

În timpul vieţii sale, Kilmer, ale cărui filme includ „The Doors” şi „Batman Forever”, a colaborat cu Sonantic pentru a crea o voce generată de AI atunci când şi-a reluat rolul lui Tom „Iceman” Kazansky în filmul din 2022 „Top Gun: Maverick”.

Val Kilmer a murit la vârsta 65 de ani, în aprilie 2025. 

