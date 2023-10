Impactul Inteligenței Artificiale în cinema. Actorii și scenariștii de la Hollywood se simt amenințați de AI

Inteligența Artificială este un subiect la ordinea zilei. Specialiști din toate domeniile vorbesc despre ea. A venit rândul și celor din industria filmului. Mai mult, chiar acum, actorii și scenariștii de la Hollywood sunt într-o grevă împotriva AI.

În cadrul Heritage Film Festival de la Timișoara, luni, 16 octombrie 2023, a avut loc o dezbatere interesantă, la CRAFT - Centrul Regional de Afaceri, care și-a propus să exploreze modul în care Inteligența Artificială (AI) redefinește cinematografia în secolul al XXI-lea.

Experți din domeniul cinematografiei au discutat despre modul în care Inteligența Artificială influențează producția, scrierea scenariului, montajul, dar și efectele speciale și experiența spectatorului în industria filmului.

„Din perspectiva editorului care e chinuit de tot felul de sarcini lungi, grele și plictisitoare câteodată, AI a venit cu ceva bun. Ne ajută să scurtăm timpii de manevră, care sunt lucruri tehnice, și să avem mai mult timp pentru partea creativă. Eu am descoperit AI în momentul în care avea de subtitrat filme. Adobe Premiere a venit cu un tull integrat de subtitrare, deocamdată în câteva limbi, nu și română. În momentul în care am descoperit treaba am înțeles ce va face AI în viitor. Practic, dintr-o muncă de o oră la un clip de cinci minute, s-a redus la cinci minute. Acum lucrurile în AI sunt mult mai avansate”, a declarat Theodora Penciu, doctorand în Cinematografie și Media, care lucrează ca monteur de peste 20 de ani.

„Vor exista niște reglementări legale, care deocamdată nu există”

Mulți se tem de AI. Este firesc, așa s-a întâmplat cu fiecare tehnologie nouă. Pe lângă plusuri, are și minusuri, și contează mult pe mâna cui ajunge. Ca de altfel orice obiect...

„Să ne temem foarte mult de manipularea imaginii, să ne temem de dezinformarea în știri, să ne temem de folosirea imaginii unor actori fără ca ei să-și dea acordul, să ne temem de joburile care se pierd, pentru că AI va prelua niște joburi pe care le făceau asistenții de post producție. Ce cred eu că se va întâmpla: vor exista niște reglementări legale, care deocamdată nu există. Și asta se va întâmpla în momentul în care AI va crea niște confuzii foarte mari în media. Deja există greva actorilor și a scenariștilor de la Hollywood, care e legată și de folosirea AI în detrimentul folosirii minții umane. AI, ca să înțelegem bine, e mai mult decât un soft care are abilitatea să învețe singur și să ia decizii pe baza a ce a învățat. Dar AI încă nu are sentimente, nu are suflet, ci pe bază de formule”, a mai spus Theodora Penciu.

„Nu poți să te pui cu progresul tehnologic"

Legat de greva actorilor și a scenariștilor de la Hollywood, regizorul Cristian Mungiu, prezent la Timișoara cu ocazia festivalului Les Cannes de Cinema, și-a spus părerea.

„E hazliu. Sunt într-o grevă împotriva AI, dar nu poți să te pui cu progresul tehnologic. Scenariștii cred că au ajuns la o înțelegere, actori încă mai există. E foarte simplu. Trebuie să zicem că producătorii americani sunt niște afaceriști, care sunt în industria cinematografică și produc profit din aceste produse numite film. Și e mai ușor să tratezi cu un soft, care poate să inventeze povești, sau cu niște avataruri care pot să împlinească constituția fizică a unui actor, decât să ai de-a face cu mofturile unei dive, cu cota fluctuantă a unui actor care trebuie să aleagă între tine și altcineva. Dacă faci un avatar de Brad Pitt s-ar putea să joace și într-o serie, și într-un film în același timp. Sigur, e un moment când actorii și scenariștii se simt amenințați de AI, dar ea va fi utilă și va veni, dar și de faptul că există un mercantilism anume al producătorilor, care ar putea să facă în așa fel încât această balanță să nu fie echilibrată în viitorul imediat”, a spus Cristian Mungiu.

Expoziție inedită la CRAFT

Heritage Film Festival a adus la Timișoara și o inedită expoziție cu obiecte adunate de la cinefili și profesioniști, în urma unui apel făcut de organizatori.

„Cine Euro Conect este un proiect colaborativ, el înseamnă și un muzeu participativ al filmului, care conține povești – obiecte ale comunității cinefililor sau ale profesioniștilor. Și nu numai din România, ci și din străinătate. Ne-am bazat foarte mult pe comunitatea de profesioniști, pe care am dezvoltat-o în ultimii ani pe alte proiecte culturale. Avem și din partea cinefililor, dar sunt mult mai puține. Sunt postere din anii '90, sunt invitații la filme, la care au fost, un aparat de diapozitive. Dar trebuie să recunoaștem că mare parte sunt ale celor care lucrează în industrie. Au adus și aparate de filmat vechi, ne-au dat și clachete pe care le-au utilizat în filmările de acum zeci de ani. Sunt și obiecte vechi pe care le avem ca recuzită de la filme importante”, a declarat Mirona Radu, director artistic Cine Euro Connect.

Aceste obiecte care au legătură cu cinematografia românească pot fi văzute la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Expoziția poate fi vizitată până în 15 noiembrie 2023. Cine nu poate ajuge la CRAFT le poate vedea împreună cu poveștile lor, pe siteul cineeuroconect.org.