Actorii din Marea Britanie cer protecţie în faţa inteligenţei artificiale. 99% se opun scanării digitale corporale pe platourile de filmare

Actorii britanici se opun utilizării scanărilor corporale digitale pe platourile de filmare fără garanții clare privind AI, avertizând că lipsa protecției ar putea duce la o grevă generală care să blocheze industria de film și televiziune din Regatul Unit.

Actorii britanici de film și televiziune, alături de alți artiști din industria creativă, și-au exprimat în mod covârșitor opoziția față de utilizarea scanărilor corporale digitale în producții audiovizuale, în lipsa unor măsuri suplimentare de protecție împotriva inteligenței artificiale.

Anunțul a fost făcut joi, 18 decembrie, de sindicatul Equity, după un vot consultativ care scoate în evidență temerile tot mai mari ale artiștilor legate de controlul asupra propriei imagini și voci.

Potrivit Equity, membrii săi sunt din ce în ce mai îngrijorați de modul în care vocea și imaginea lor sunt utilizate, inclusiv prin scanări digitale realizate pe platourile de filmare, fără garanții suficiente privind consimțământul, transparența și plata echitabilă.

Astfel, sindicatul artiştilor militează pentru protejarea membrilor săi pe baza unor principii clare, care să includă consimțământul explicit, termeni contractuali transparenți și o remunerație corectă pentru orice formă de utilizare ulterioară a materialului digital.

De ce scanările corporale digitale reprezintă o ameninţare

Scanările corporale digitale sunt folosite tot mai frecvent în producțiile de film și televiziune, în special pentru scenele cu mulțimi, cascadorii, întinerirea personajelor sau spectacolele virtuale, tehnologia permițând crearea unor „dubluri digitale” extrem de realiste, obținute prin captarea detaliată a trăsăturilor faciale și corporale ale actorilor.

În cadrul votului consultativ organizat de Equity, 99% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea demersului sindical, la consultare luând parte aproximativ 75% dintre cei peste 7.700 de actori, cascadori și dansatori reprezentați prin acordurile cu PACT, organizația care negociază în numele majorității companiilor de producție din Regatul Unit.

Deși votul nu are caracter juridic obligatoriu, sindicatul a avertizat că ar putea convoca un vot pentru declanșarea unei greve generale dacă negocierile, care urmează să fie reluate în luna ianuarie, nu vor ajunge la un rezultat satisfăcător. O astfel de grevă ar putea afecta până la 99% din producțiile de film și televiziune din Marea Britanie.

De cealaltă parte, PACT a declarat că a propus termeni privind utilizarea inteligenței artificiale care sunt aliniați cu acordurile din alte țări și a subliniat că va continua dialogul cu sindicatele, pe măsură ce tehnologia evoluează.

Totuși, votul actorilor evidențiază temerile crescânde legate de posibilitatea ca inteligența artificială să fie folosită pentru a crea dubluri digitale ale artiștilor fără consimțământul acestora sau fără o compensație financiară suplimentară.

Situația din Regatul Unit amintește de conflictul similar din Statele Unite, unde sindicatul SAG-AFTRA a declanșat, în 2023, o grevă de patru luni pe fondul unor revendicări legate de AI, grevă care ar fi provocat pierderi de peste 6 miliarde de dolari economiei Californiei și care a obligat studiourile să accepte limitări clare privind utilizarea inteligenței artificiale.

„Avem nevoie de măsuri adecvate de protecție în fața AI, care să se bazeze pe, și nu doar să reproducă, acordurile obținute după greva SAG-AFTRA din SUA de acum mai bine de doi ani”, a declarat Paul Fleming, secretarul general al Equity, subliniind că sindicatul solicită inclusiv protecție împotriva utilizării conținutului explicit, transparență contractuală și o remunerație echitabilă.