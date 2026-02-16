Video Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării”

Un videoclip hiper-realist de doar 15 secunde, în care Tom Cruise și Brad Pitt par să se lupte pe un acoperiș la apus, a provocat neliniște și reacții dure în industria cinematografică americană. Clipul, creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost suficient pentru a reaprinde temerile legate de viitorul Hollywood-ului și de pierderea a mii de locuri de muncă, relatează The New York Times.

Sursă video: X

Videoclipul a fost realizat de regizorul irlandez Ruairi Robinson cu ajutorul Seedance 2.0, un instrument avansat de generare video bazat pe AI, dezvoltat de compania chineză ByteDance. Rezultatul a fost atât de realist, încât a fost comparat cu o producție hollywoodiană cu buget mare: cadre largi, cascadorii bine coregrafiate, sunet clar și coloană sonoră dramatică.

Reacții dure din industrie: „Este pur și simplu înfricoșător”

Impactul nu a întârziat să apară. Rhett Reese, scenarist cunoscut pentru franciza „Deadpool”, a declarat că videoclipul i-a provocat „un fior rece pe șira spinării”.

„Pentru cei care ne-am dedicat viața acestei industrii, este înfricoșător. Îmi pot imagina că va costa locuri de muncă peste tot”, a spus el.

Seedance 2.0 a fost lansat recent, la scurt timp după ce o versiune anterioară a trecut aproape neobservată. Potrivit companiei, noul instrument oferă „precizie fizică, realism și controlabilitate”, fiind destinat „scenariilor creative de nivel profesional”. Utilizatorii pot obține rezultate spectaculoase cu doar câteva instrucțiuni simple.

După lansare, platforma a fost rapid invadată de conținut viral: un final alternativ pentru Game of Thrones, un videoclip imaginar cu Kendrick Lamar și Drake împăcându-se în emisiunea The Tonight Show sau apariții neașteptate ale unor personaje celebre din filme de groază. Chiar și Robinson a continuat să publice clipuri cu Pitt și Cruise în lupte cu roboți sau personaje fantastice.

Hollywood contraatacă: acuzații de încălcare a drepturilor de autor

Reacția marilor jucători nu a întârziat. Charles Rivkin, președintele Motion Picture Association, a cerut public companiei ByteDance să înceteze imediat activitățile care ar presupune încălcarea drepturilor de autor „la scară masivă”.

De asemenea, Human Artistry Campaign, o coaliție globală care susține utilizarea etică a inteligenței artificiale, a avertizat că astfel de creații încalcă drepturile fundamentale ale artiștilor asupra imaginii și identității lor.

Gigantul Disney a mers și mai departe, trimițând o scrisoare oficială de încetare către ByteDance, acuzând compania că ar fi pus la dispoziția Seedance o „bibliotecă piratată” cu personaje protejate de drepturi de autor.

Actorii și sindicatele trag semnalul de alarmă

Duncan Crabtree-Ireland, liderul sindicatului actorilor SAG-AFTRA, a subliniat că replicarea digitală a actorilor nu poate fi realizată fără consimțământul explicit al acestora.

„Adevărata problemă este pierderea controlului asupra imaginii, vocii și asemănării unei persoane”, a explicat el.

Există însă și voci sceptice. Heather Anne Campbell, producătoare și scenaristă la serialul animat Rick and Morty, consideră că entuziasmul este exagerat.

„Nu am văzut încă nimic cu adevărat emoționant sau inovator. Deocamdată, e doar mult zgomot”, a spus ea.

Cu toate acestea, temerea rămâne: dacă studiourile vor vedea inteligența artificială ca pe o scurtătură pentru reducerea costurilor, impactul asupra industriei și asupra creatorilor ar putea fi profund și de durată.