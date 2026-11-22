Un șofer a fost urmărit ca în filme de polițiști sâmbătă, în localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale agenților. Câteva minute mai târziu, autoturismul a fost descoperit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto a fost căutat de oamenii legii.

Șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Voluntari pentru menținerea ordinii și siguranței publice, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, agenții au efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism aflat în trafic, însă șoferul nu s-a conformat.

„Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor poliţiştilor, continuându-şi deplasarea, încercând să evite controlul. De îndată, poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, iar la scurt timp, autoturismul a fost identificat în afara părţii carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

După descoperirea mașinii, polițiștii au demarat verificări pentru identificarea conducătorului auto și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

La scurt timp după desfășurarea evenimentelor, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției Orașului Pantelimon.

„La scurt timp după producerea evenimentului, conducătorul auto s-a prezentat la sediul Poliţiei Oraşului Pantelimon”, au precizat polițiștii.

Ulterior, acesta a fost preluat de polițiștii din Voluntari şi condus la sediul unităţii de poliţie, în vederea clarificării împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care șoferul a refuzat să oprească la control și a ajuns cu autoturismul în afara carosabilului.

Un incident similar a avut loc în septembrie, pe DN6, în zona localității Mehadia, după ce un șofer de 24 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor și și-a continuat deplasarea. Sindicatul Europol a comentat incidentul, precizând că, în astfel de momente, „intervenția se poate transforma în câteva secunde într-o cursă contra cronometru”.