search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Motivul pentru care un fermier din Călărași refuză ofertele de a trimite ouă la export

0
0
Publicat:

Producătorii români de ouă se confruntă cu o avalanșă de oferte de export, în contextul în care Germania, Franța și alte țări europene afectate de gripa aviară caută marfă din import pentru a acoperi lipsa de pe piață. Situația pune presiune pe retailerii români, care avertizează că stocurile sunt în scădere, pe măsură ce marfa este trimisă tot mai des în străinătate.

Țări europene își suplinesc producția afectată de gripa aviară. FOTO: Freepik
Țări europene își suplinesc producția afectată de gripa aviară. FOTO: Freepik

În timp ce mulți fermieri acceptă sumele tentante din afara țării, exporturile ajungând, potrivit estimărilor din industrie, la aproape 40% din producția totală, un producător din județul Călărași a ales să rămână fidel clienților români.

Fermierul, care furnizează ouă pentru două lanțuri importante de supermarketuri, spune că, deși primește zilnic oferte pentru export, nu vrea să își abandoneze partenerii tradiționali.

„Am văzut și noi că se vorbește despre această criză dar cred că este doar un val care va trece. Și eu am primit oferte pentru export, foarte tentante recunosc dar am preferat să mențin relația și contractul cu cele două lanțuri de magazine unde livrez în prezent. Deci producția să rămână în țară”, a declarat Faur Enur pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO. Producătorul livrează săptămânal 2-3 camioane de ouă pe piața locală.

Acesta recunoaște că mulți fermieri au decis să profite de moment pentru a recupera pierderile din anii trecuți, când prețurile mici i-au obligat să acopere costurile din resurse proprii.

Prețurile bune din Europa atrag fermierii români

Țări mari, precum Germania și Franța, își suplinesc producția afectată de gripa aviară prin importuri. Pentru fermierii români, diferența de preț este suficientă cât să renunțe temporar la contractele interne, ceea ce duce la probleme de aprovizionare în unele magazine din România.

Producătorii de carne de pui, în situația opusă

Fermierul ialomițean Puiu Ilisei, proprietarul „Pui de Bărăgan”, spune că, în timp ce producătorii de ouă profită de criză, cei din industria cărnii de pui se confruntă cu scăderi dramatice ale prețului, din cauza importurilor masive din Ucraina și Polonia.

„La noi de vreo săptămână este tocmi invers ca în cazul ouălor: a scăzut prețul rău de tot din cauza importurilor din Ucraina și din Polonia. Exporturile de carne de pui au scăzut și ele semnificativ, de la 30% la 15% din producție, în ultima perioadă”, a explicat Ilisei.

Ministrul Agriculturii: „Criză de ouă nu va fi niciodată”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că România produce cu mult peste necesarul de consum și că țara are un grad de autosuficiență de 125%.

„Criză de ouă nu va fi niciodată”, spune ministrul, care pune lipsa produsului din unele magazine pe seama problemelor comerciale dintre retaileri și producători. Barbu a cerut intervenția Ministerului Economiei și a Consiliului Concurenței, suspectând practici comerciale neloiale.

„Sunt două magazine care au ajuns în această criză (…) este o relație comercială, trebuie să intervină Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței. (…) Posibil să fie practici comerciale neloiale”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul precizează că România poate exporta până la un miliard de ouă anual și consideră că actualele sincope se vor regla.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Ce români trebuie să își schimbe buletinul. Aceștia riscă amenzi dacă nu iau măsuri la timp
gandul.ro
image
Sondaj CURS: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt la egalitate
mediafax.ro
image
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Mesaj rușinos!”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Balconul închis fără autorizație: Ce amenzi riști și când poate fi cerută demolarea
playtech.ro
image
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al copiilor celuilalt
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor