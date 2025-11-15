Motivul pentru care un fermier din Călărași refuză ofertele de a trimite ouă la export

Producătorii români de ouă se confruntă cu o avalanșă de oferte de export, în contextul în care Germania, Franța și alte țări europene afectate de gripa aviară caută marfă din import pentru a acoperi lipsa de pe piață. Situația pune presiune pe retailerii români, care avertizează că stocurile sunt în scădere, pe măsură ce marfa este trimisă tot mai des în străinătate.

În timp ce mulți fermieri acceptă sumele tentante din afara țării, exporturile ajungând, potrivit estimărilor din industrie, la aproape 40% din producția totală, un producător din județul Călărași a ales să rămână fidel clienților români.

Fermierul, care furnizează ouă pentru două lanțuri importante de supermarketuri, spune că, deși primește zilnic oferte pentru export, nu vrea să își abandoneze partenerii tradiționali.

„Am văzut și noi că se vorbește despre această criză dar cred că este doar un val care va trece. Și eu am primit oferte pentru export, foarte tentante recunosc dar am preferat să mențin relația și contractul cu cele două lanțuri de magazine unde livrez în prezent. Deci producția să rămână în țară”, a declarat Faur Enur pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO. Producătorul livrează săptămânal 2-3 camioane de ouă pe piața locală.

Acesta recunoaște că mulți fermieri au decis să profite de moment pentru a recupera pierderile din anii trecuți, când prețurile mici i-au obligat să acopere costurile din resurse proprii.

Prețurile bune din Europa atrag fermierii români

Țări mari, precum Germania și Franța, își suplinesc producția afectată de gripa aviară prin importuri. Pentru fermierii români, diferența de preț este suficientă cât să renunțe temporar la contractele interne, ceea ce duce la probleme de aprovizionare în unele magazine din România.

Producătorii de carne de pui, în situația opusă

Fermierul ialomițean Puiu Ilisei, proprietarul „Pui de Bărăgan”, spune că, în timp ce producătorii de ouă profită de criză, cei din industria cărnii de pui se confruntă cu scăderi dramatice ale prețului, din cauza importurilor masive din Ucraina și Polonia.

„La noi de vreo săptămână este tocmi invers ca în cazul ouălor: a scăzut prețul rău de tot din cauza importurilor din Ucraina și din Polonia. Exporturile de carne de pui au scăzut și ele semnificativ, de la 30% la 15% din producție, în ultima perioadă”, a explicat Ilisei.

Ministrul Agriculturii: „Criză de ouă nu va fi niciodată”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că România produce cu mult peste necesarul de consum și că țara are un grad de autosuficiență de 125%.

„Criză de ouă nu va fi niciodată”, spune ministrul, care pune lipsa produsului din unele magazine pe seama problemelor comerciale dintre retaileri și producători. Barbu a cerut intervenția Ministerului Economiei și a Consiliului Concurenței, suspectând practici comerciale neloiale.

„Sunt două magazine care au ajuns în această criză (…) este o relație comercială, trebuie să intervină Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței. (…) Posibil să fie practici comerciale neloiale”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul precizează că România poate exporta până la un miliard de ouă anual și consideră că actualele sincope se vor regla.