AUR mizează pe criza fermierilor. Cum devine agricultura teren de luptă politică

Publicat:

AUR îl cheamă astăzi, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a explica în plen care sunt soluțiile pentru micii producători, despre care opoziția spune că sunt în pragul falimentului.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu. Foto: Mediafax Foto, Alexandru Dobre
AUR l-a invitat pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, să participe luni, 6 octombrie, la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților. Tema dezbaterii, intitulată „Micii producători agricoli, în pragul falimentului – risc al securității alimentare”, urmărește să aducă în prim-plan dificultățile cu care se confruntă fermierii locali și lipsa unei strategii coerente de sprijin.

Potrivit comunicatului oficial al AUR, România „are încă oportunitatea de a-și proteja producătorii locali, de a-și consolida suveranitatea alimentară și de a susține fermierii care muncesc onest și responsabil”. Formațiunea condusă de George Simion afirmă că micii producători nu cer tratament preferențial, ci condiții corecte: predictibilitate, acces echitabil la piață și sprijin concret din partea statului. AUR consideră că doar un dialog sincer și transparent între autorități și fermieri poate genera soluții reale pentru agricultură.

Apelul politic vine într-un moment în care tot mai mulți producători reclamă blocaje la subvenții, costuri ridicate de producție și competiția tot mai dură cu importurile. Tema agriculturii a devenit, astfel, o miză cu impact electoral, iar AUR încearcă să o transforme într-un semnal de alarmă adresat Guvernului.

În fața Camerei Deputaților, ministrul Florin Barbu este așteptat să răspundă la întrebări directe: ce soluții oferă ministerul în sprijinul producătorilor locali, cum vor fi distribuite subvențiile și ce strategii există pentru ca fermierii locali să-și poată vinde produsele în condiții corecte.

„Planul Simion” și reacțiile din spațiul public

Dezbaterile politice vin la un an după lansarea „Planului Simion pentru agricultură”, prezentat de liderul AUR într-un reel postat pe rețelele sociale, în 10 octombrie 2024, sub titlul „Micii producători: ce vor, ce putem”.

Filmarea, realizată într-o piață improvizată de produse tradiționale, îl surprinde pe George Simion într-un dialog direct cu un mic producător local, nemulțumit că nu are unde să își vândă marfa. Fermierul îl întreabă ce soluții propune AUR pentru agricultură, iar liderul partidului răspunde că prioritatea ar trebui să fie irigațiile și schimbarea modului de acordare a subvențiilor „la produs”, nu „la hectar”.

Simion vorbește și despre nevoia de a crea spații dedicate pentru producătorii locali, acolo unde aceștia sunt adesea nevoiți să își expună marfa. Propune, de asemenea, investiții în depozitare și procesare, dar și credite cu dobânzi mici pentru micile ferme.

Citește și: Între „Dă, Doamne, ploaie!” și producție de 10 tone de porumb/ha pe timp de secetă. „Agricultura din Israel pe așa ceva se bazează”

Discuția ajunge și la tema marilor lanțuri de retail. Vânzătorul local îl întreabă ce poate face statul pentru a echilibra competiția, iar liderul AUR răspunde că „trebuie limitată influența colosilor care trimit profitul în afara țării”. În final, Simion îi spune interlocutorului că planul său pentru agricultură se bazează pe sprijinul producătorilor mici și pe un stat care „să țină cu românii, nu cu interesele marilor grupuri”.

Scena, filmată între tarabe și standuri improvizate, arată direcția de campanie pe care AUR vrea să o impună: sprijin financiar mai bine țintit, investiții în infrastructura rurală și o reechilibrare a raportului dintre producătorii locali și marile lanțuri comerciale.

Comentariile publicului, între entuziasm și scepticism

Postarea a generat o dezbatere a cărei comentarii exprimă sprijin și încredere, iar unii internauți scriind că „Simion e singurul care merge printre oameni și le ascultă necazurile”. Alții cer soluții clare și avertizează că sunt simple promisiuni electorale.

Deputatul USR Sebastian Cernic a intervenit în secțiunea de comentarii, acuzându-l pe liderul AUR de ipocrizie și amintind că acesta a participat, alături de PSD, la inaugurarea magazinului Casa Unirea, unde ulterior au avut loc anchete ale DNA și DGA. „Am văzut cum susțineți producătorii, ați inaugurat magazinul Casa Unirea alături de PSD”, a scris Cernic. Replica nu a întârziat să vină din partea susținătorilor lui Simion: „Ce vină are el că alții s-au obișnuit să fure?”, a comentat un utilizator, într-un ton care a transformat secțiunea într-o dispută între AUR și USR.

Alte mesaje cer ca statul să creeze piețe agricole reale, să reducă birocrația și să încurajeze micii fermieri prin subvenții și acces la piață. În contrapunct, apar și voci care întreabă „cu ce bani?” sau atrag atenția că „țăranii trebuie să se adapteze noilor obiceiuri de consum”.

Context european: Bruxelles vrea să crească subvențiile pentru fermele mici

Dezbaterea din Parlament are loc într-un context european favorabil micilor fermieri. Potrivit Agro-TV, Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European a propus majorarea subvențiilor pentru fermele mici, considerându-le coloana vertebrală a economiilor rurale. Eurodeputații susțin că o parte mai consistentă din plățile directe ar trebui redirecționată către fermele familiale, care asigură peste o treime din locurile de muncă din mediul rural european.

În acest context, ministrul Florin Barbu, ar putea aduce mai multe explicații asupra măsurilor autohtone care ar putea fi adaptate pe baza direcțiilor europene.

Politică

