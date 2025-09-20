search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncate

Ouăle sunt printre cele mai versatile alimente pe care le poți cumpăra și sunt ușor de gătit. Potrivit experților, pentru a verifica dacă un ou este proaspăt, efectuează simplul test de plutire, verifică dacă albușul și gălbenușul de ou au culori ciudate și are miros asemănător sulfului.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, ouăle se păstrează de obicei în stare bună timp de trei până la cinci săptămâni în frigider.

 „Adesea, acestea rămân sigure pentru consum timp de o săptămână sau două după această dată, atâta timp cât au fost păstrate la frigider”, a declarat Zachary Cartwright, membru al Diviziei de Siguranță Alimentară și Management al Calității din cadrul Institutului de Tehnologi Alimentari și cercetător principal în domeniul alimentar, potrivit cnet.

Există modalități de a maximiza prospețimea unui ou. Cartwright spune că ar trebui să păstrați ouăle în cutia lor originală și cu „capătul ascuțit în jos pentru a ajuta la menținerea prospețimii lor, menținând celula de aer în partea de sus”. 

De asemenea, este important să depozitați ouăle în partea cea mai rece a frigiderului, mai degrabă decât pe ușă, deoarece temperatura fluctuează în acea zonă, spune el.

Ouăle fierte tari care sunt încă în coajă se păstrează în stare bună aproximativ o săptămână în frigider, potrivit USDA.

„În SUA, ouăle trebuie refrigerate din cauza procesului de spălare care îndepărtează învelișul protector natural de pe coajă, făcându-le mai susceptibile la bacterii. În alte țări, ouăle nu sunt refrigerate deoarece își păstrează învelișul protector. Cu toate acestea, odată ce ouăle sunt refrigerate, acestea ar trebui să rămână așa pentru a preveni condensul, care poate promova creșterea bacteriilor”, spune Cartwright.

Conform Regulamentului privind siguranța alimentelor din Statele Unite, ouăle sunt spălate pentru a preveni răspândirea salmonelei. De asemenea, USDA recomandă ca ouăle provenite de la găini să fie depozitate în frigider cât mai curând posibil după ce au fost adunate.

Cum să testezi prospețimea ouălor

Dacă vrei să verifici dacă ouăle sunt încă bune înainte de a le sparge, poți face un simplu test de plutire cu oul și un pahar cu apă rece.

Mai întâi, umple un pahar mare cu apă rece, apoi pune ușor oul înăuntru. Dacă oul se scufundă și se întoarce pe o parte, este încă perfect de mâncat.

Dacă oul se scufundă, dar rămâne în poziție verticală, este, de asemenea, în regulă să fie mâncat, dar este un ou mai vechi și ar trebui folosit curând. Dacă oul plutește direct la suprafața apei, acesta este semnul că s-a stricat și ar trebui aruncat.

„Acest test funcționează deoarece aerul se acumulează în interiorul oului pe măsură ce acesta îmbătrânește, ceea ce îl face mai flotabil”, spune Cartwright.

Un lucru important de reținut despre testul cu ouă este că, dacă unul dintre ouăle din cutie trece testul, asta nu înseamnă că toate vor trece. Testați fiecare ou individual înainte de a-l găti și acordați atenție mirosului după ce spargeți oul.

„Un miros puternic, asemănător sulfului, este un semn clar că oul s-a stricat”, spune Cartwright.

Un alt aspect la care trebuie să fiți atenți este „colorarea neobișnuită, cum ar fi o nuanță roz, verde sau iridescentă în albușul sau gălbenușul de ou, care poate indica o contaminare bacteriană”, adaugă Cartwright.

 Este corectă data de expirare a ouălor?

Cartwright spune că data limită de consum pentru ouă este „un ghid, nu o regulă strictă”, adăugând că ouăle sunt adesea bune timp de una până la două săptămâni după data imprimată pe cutie, atâta timp cât au fost refrigerate. „

Pe măsură ce ouăle se învechesc, calitatea lor scade - își pot pierde din fermitate, iar albușul poate deveni mai subțire - dar pot fi totuși consumate în siguranță”, spune el.

Este rău să mănânci ouă expirate?

Experții spun că data limită de consum de pe o cutie de ouă servește ca ghid, nu ca o regulă strictă. Așadar, s-ar putea să nu fie rău să mănânci un ou expirat, cu condiția să fi verificat că nu este stricat.

Pentru a verifica dacă un ou este încă bun, efectuează simplul test de plutire, verifică dacă albușul și gălbenușul de ou au culori ciudate și miroase dacă există vreun miros asemănător sulfului.

Dacă vreunul dintre ouăle tale nu trece unul dintre aceste teste, aruncă-l la gunoiul alimentar; dacă trece, ar trebui să fie sigur pentru consum.

Dar, evident, cel mai bine este să consumi întotdeauna ouăle înainte de expirarea datei limită de consum.

