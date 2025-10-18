Prima fabrică de ouă lichide a fost deschisă în România. De ce este importantă pasteurizarea

Prima fabrică de ouă lichide pasteurizate a fost deschisă în România, în urma unei investiții de 5 milioane de euro, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu, precizând că fabrica se află în Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.

„Producția românească este din ce în ce mai puternică, iar producătorii care dezvoltă afaceri în România demonstrează în fiecare zi că au capacitatea să concureze de la egal la egal cu orice producător din Europa.

Am participat astăzi la deschiderea primei fabrici de ouă lichide din România, o investiție a grupului Toneli, unul dintre reperele solide ale industriei agroalimentare din România.

Această investiție confirmă faptul că parteneriatul dintre stat și mediul privat funcționează și aduce rezultate concrete: dezvoltare economică, locuri de muncă, produse românești de calitate și un sector agricol care se aliniază standardelor europene.

Îi felicit pe toți cei implicați în acest proiect – echipa Toneli, partenerii, autoritățile locale – pentru perseverență și încredere în potențialul agriculturii românești.

Aceasta este rețeta de succes: integrarea întregului lanț vegetal – zootehnic – procesare, prin folosirea fondurilor europene și ajutoarelor de stat, cu o strategie clară și cu oameni dedicați dezvoltării producției românești!”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Potrivit acestuia, Toneli pune comercializează atât numai albușuri sau gălbenușuri, cât și amestecuri. Pentru un kilogram de produs se folosesc 32 de albușuri de la ouă de mărime L (63 – 73 gr) sau 58 gălbenușuri de la ouă mărimea L. La un kilogram de ouă lichide melanj se folosesc 20 de ouă mărimea L.

Ce sunt ouăle pasteurizate și cum se realizează procesul de pasteurizare

Procesul de pasteurizare constă în încălzirea ouălor la o temperatură precisă, de aproximativ 54°C, pentru o anumită perioadă de timp. Această metodă este extrem de eficientă în distrugerea bacteriilor periculoase, precum Salmonella, fără a afecta în mod semnificativ structura și calitățile nutritive ale oului. Imaginează-ți că oferi ouălor un tratament delicat, care le protejează de potențialii agenți patogeni.

Există două modalități principale de a realiza pasteurizarea ouălor:

Pasteurizarea ouălor în coajă: Ouăle sunt introduse într-o baie de apă cu temperatură controlată, menținându-se coaja intactă.

Pasteurizarea ouălor lichide: Conținutul oului este extras și pasteurizat separat, rezultând produse precum albuș pasteurizat, gălbenuș sau un amestec de ou integral.

Principalele diferențe între ouăle pasteurizate și cele obișnuite:

Siguranță: Ouăle pasteurizate prezintă un risc semnificativ redus de a conține Salmonella sau alte bacterii dăunătoare.

Valabilitate: Produsele pasteurizate au o durată de conservare mai mare în frigider.

Flexibilitate: Pot fi utilizate cu încredere în rețete care includ ouă crude sau insuficient gătite, eliminând orice risc potențial.

Textura albușului: Uneori, albușul pasteurizat poate avea o textură mai fluidă, necesitând mici ajustări în rețete.

Totuși, este important să reții că pasteurizarea nu afectează valoarea nutrițională a ouălor, oferind o alternativă sigură, fără a compromite beneficiile pentru sănătate. Practic, te poți bucura în continuare de aportul de proteine și vitamine esențiale, fără nicio grijă.

Avantajele utilizării ouălor pasteurizate

Cel mai important avantaj al utilizării ouălor pasteurizate constă în eliminarea riscului de contaminare cu Salmonella. Acest aspect este crucial mai ales pentru:

Rețetele care implică ouă crude sau parțial gătite (cum ar fi maioneza de casă, tiramisu sau mousse).

Persoanele cu un sistem imunitar sensibil, precum copiii, vârstnicii și femeile însărcinate.

Restaurantele și firmele de catering, unde siguranța alimentară reprezintă o prioritate absolută.

În linii mari, folosirea ouălor pasteurizate nu doar că îți protejează sănătatea, dar îți oferă și liniștea sufletească, știind că ingredientele pe care le utilizezi sunt sigure. De exemplu, prin uzul lor vei putea savura o maioneză de casă cremoasă, fără teama unei potențiale intoxicații alimentare!

Mai mult, ouăle pasteurizate permit prepararea unei game variate de rețete, fără a-ți face griji cu privire la riscurile pentru sănătate. Acest lucru este deosebit de util pentru:

Crearea deserturilor sofisticate care necesită ouă crude (cum ar fi spumele, cremele și înghețatele artizanale).

Prepararea băuturilor cu ou (cum ar fi eggnog sau cocktailurile cu albuș).

Experimentarea cu tehnici culinare care implică utilizarea ouălor la temperaturi scăzute.

Datorită siguranței lor, ouăle pasteurizate deschid calea către experimente culinare îndrăznețe, permițându-ți să te bucuri de arome autentice, fără compromisuri. Pe lângă siguranță și versatilitate, ouăle pasteurizate oferă și o mare ușurință în utilizare.

Astfel, utilizarea ouălor pasteurizate, în special a celor lichide, prezintă avantaje practice semnificative:

Permite o dozare precisă, eliminând variațiile de dimensiune ale ouălor.

Reduce timpul de preparare, deoarece nu mai este necesară spargerea și separarea ouălor.

Minimizează risipa, deoarece poți utiliza doar cantitatea necesară.