Un clip în care mai mulți localnici din Botoșani sunt întrebați ce salariu i-ar mulțumi a stârnit sute de reacții pe internet. Răspunsurile, de la 5.000 de lei la 1.500–2.500 de euro și chiar 50.000 de lei, au fost ironizate de unii internauți, în timp ce alții i-au susținut pe localnici.

Un clip devenit viral pe rețelele de socializare, în care mai mulți localnici din Botoșani sunt întrebați „Ce salariu v-ar mulțumi în Botoșani?”, a stârnit numeroase reacții.

Ce salarii își doresc românii din Botoșani

Răspunsurile au variat de la câteva mii de lei la câteva mii de euro, iar unele dintre ele au stârnit amuzamentul și comentarii ironice pe rețelele de socializare.

„Ce salariu v-ar mulțumi în Botoșani?” „Până în 30.000 de lei”, răspunde o femeie. Întrebată „Dar, mai exact?”, aceasta a adăugat: „50.000 de lei”.

Un alt localnic spune că și-ar dori venituri comparabile cu cele din restul Europei.

„Aș vrea același salariu care e în Uniunea Europeană. Adică, dacă abonamentul la telefon și orice altceva mi se calculează în euro, de ce să nu am salariul unui european?”, a răspuns acesta.

Clipul realizat de publicația „Vocea Botoșani” a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare. Mulți români nu au văzut nimic ieșit din comun în dorința oamenilor de a câștiga mai mult.

„Sincer, îi înțeleg. Faptul că în România, în anunțurile de joburi, un salariu de 3.000 de lei încă mai e descris ca fiind «motivant» mi se pare incomparabil mai îngrijorător decât ce au spus doamna cu 30.000 de lei sau cea cu 1.500 de euro, care oricum nu mai e un salariu atât de wow în ziua de azi”, a comentat un român.

Răspunsurile au stârnit dezbateri pe rețelele sociale

Alți internauți au încercat să explice răspunsul femeii, punându-l pe seama unei confuzii.

„Mai probabil s-a încurcat cu leii vechi și noi și voia să spună 30–50 de milioane, adică 3.000–5.000 RON”, a scris un utilizator.

Altcineva a susținut că femeia ar fi vrut să spună că un salariu de 30 de milioane de lei vechi i-ar fi convenabil, iar unul de 50 de milioane ar fi ideal, echivalentul a 3.000, respectiv 5.000 de lei.

Unii au avut reacții critice față de tonul clipului și de ironiile la adresa celor intervievați

„Ce e greșit să vrei bani mai mulți? Nu așa funcționează capitalismul?”, a întrebat un utilizator. Acesta a apreciat că, în afara unor răspunsuri mai greu de interpretat, majoritatea celor intervievați au avut așteptări destul de realiste. Despre femeia care a vorbit de un salariu de 30.000, apoi de 50.000 de lei, internautul a presupus că a vrut să facă o glumă, nu i-a reușit și a avut emoții.

„Hai să ne batem joc de oameni muncitori și care vor mai mult și tăiem imaginile să pară că sunt proști”, a completat acesta, ironic.

„Trăim într-o lume foarte tristă dacă am ajuns să râdem de oamenii care și-ar dori să fie plătiți decent pentru munca lor și să îi considerăm nebuni că își doresc salarii care să le acopere cheltuielile și să le asigure un trai decent”, a completat un alt român.

Și suma de 1.500 de euro cerută de una dintre femeile intervievate a împărțit părerile.

„Dacă este croitoreasă, crezi că o costă mâncarea, excursiile pentru copii, ratele la bancă mai puțin? Când produci cu mâna ta așa ceva, cred că e OK 1.500 de euro. Contează cât ai nevoie pentru tine și familia ta”, a scris un utilizator al platformei Reddit.

Comparații cu veniturile din vestul Europei

Alți români au remarcat că problema nu este doar nivelul veniturilor, ci raportul dintre acestea și prețuri.

„Noi calculăm tot, dar tot în euro. Cumpărăm în euro și câștigăm în lei. Scade leul, scade și salariul, pentru că plătim în euro. De ce să nu primim și salariul în euro?”, a comentat un român. Acesta a adăugat că nici 1.500 de euro nu mai reprezintă un venit mare.

Alți români au apreciat că unii dintre intervievați sunt „rupți de realitate”, mai ales atunci când compară salariile din Botoșani cu cele din vestul Europei.

„Ei cred că UE este unitară și este același salariu peste tot, deși noi tot din UE facem parte. Toți se gândesc la salarii de Germania, Olanda sau țările nordice, nu se gândesc măcar la Italia, de exemplu”, a comentat un utilizator.

El a considerat nerealistă și așteptarea unui salariu de 1.500 de euro pentru un loc de muncă în industria confecțiilor din Botoșani și a comparat suma cu veniturile din alte state europene.

Alți internauți au arătat că prețurile multor produse din România sunt apropiate sau chiar mai mari decât cele din țări ca Italia ori Franța.