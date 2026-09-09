Un delfin a fost filmat înotând la doar câțiva metri de mal, printre turiștii aflați în apă, la Tuzla, în județul Constanța. Apariția neașteptată a mamiferului marin a stârnit uimirea celor aflați pe plajă, iar imaginile au atras atenția și prin apa limpede, cu nuanțe intense de turcoaz.

sursa video: Eforie Online

Apariția delfinului a fost surprinsă și relatată de pagina de Facebook „Călător în bascheți”.

„Ce imagini spectaculoase de la Tuzla. Apa limpede și nuanțele de turcoaz i-au făcut pe mulți să creadă că imaginile cu delfinul înotând printre oameni nici măcar nu sunt din România”, au transmis autorii postării.

Delfinul a revenit de două ori în aceeași zi

Potrivit relatării, delfinul a fost observat din nou în apropierea malului, pentru a doua oară în aceeași zi. Mamiferul a înotat la doar câțiva metri de țărm, în zona în care se aflau turiștii.

„Ne-am întrebat dacă este în regulă asta, așa că am sunat la linia de urgență de la Mare Nostrum, care se ocupă de monitorizarea delfinilor din Marea Neagră. Ne-au liniștit: este un comportament normal”, a trasmis autorul postării.

De ce a ajuns delfinul atât de aproape de mal

Potrivit informațiilor primite de la specialiști, delfinul ar fi urmărit un banc de pești până în apropierea țărmului. În această zonă, apa este mai limpede, iar peștii sunt mai mici și înoată mai încet.

Delfinul a fost semnalat și este ținut sub observație.

„Și bravo oamenilor care i-au respectat spațiul și l-au lăsat să-și vadă liniștit de treabă”, au transmis autorii postării.

Apariția delfinului de la Tuzla nu este un caz izolat. În ultimele zile, turiștii au semnalat prezența unor delfini și în alte zone de pe litoral, printre care Eforie, Mamaia.