Rusia încearcă să își consolideze controlul asupra Mării Negre și să limiteze prezența celorlalte state din regiune, iar atacurile asupra navelor comerciale, dronele și minele marine reprezintă riscuri tot mai mari pentru securitatea europeană. Avertismentul a fost transmis de ministrul român de Externe, Dan Neculăescu.

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu. Foto: Facebook/Dan Neculăescu

Oficialul român a vorbit despre intensificarea incidentelor atribuite Rusiei, necesitatea unei strategii comune NATO împotriva amenințărilor hibride, securitatea transporturilor maritime și protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră. Întrebat dacă Moscova încearcă să transforme regiunea într-o nouă Strâmtoare Ormuz, prin presiuni asupra transportului comercial, ministrul a răspuns afirmativ.

„Da, și asta. În primul rând, Rusia încearcă să revendice Marea Neagră pentru sine. Nimeni altcineva nu ar trebui să fie acolo. Dar noi suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și alte țări. Avem dreptul să ne apărăm, dar avem și dreptul la pace”, a declarat Dan Neculăescu, într-un interviu acordat publicației germane WELT, în timpul primei sale vizite oficiale la Berlin.

Atacurile asupra navelor comerciale și dronelor afectează securitatea regiunii

Ministrul de Externe a explicat că România nu consideră Marea Neagră un punct slab al apărării europene, ci o zonă vulnerabilă, în care incidentele atribuite Rusiei sunt tot mai numeroase și mai grave.

„Nu suntem slabi acolo, dar suntem vulnerabili. Nicăieri în altă parte a Europei nu ne confruntăm cu atât de multe incidente pe care le atribuim Rusiei: atacuri cu drone, mine marine, atacuri asupra navelor comerciale. Aceste incidente devin tot mai frecvente și mai grave. Ne încalcă spațiul aerian și integritatea teritorială. Ucid marinari. Toate acestea subminează securitatea întregii regiuni”, a afirmat ministrul.

Neculăescu a atras atenția și asupra importanței economice a rutelor maritime din Marea Neagră, prin care sunt transportate cereale către Africa de Nord și statele din zona Golfului. Situația de securitate îi preocupă inclusiv pe parteneri comerciali precum Egiptul și India.

În opinia sa, oprirea bombardamentelor trebuie să fie primul pas înaintea unor discuții privind siguranța transporturilor de cereale și restabilirea securității maritime.

„În primul rând, bombardamentele trebuie să înceteze. Abia apoi putem discuta despre cum să asigurăm transporturile de cereale prin Marea Neagră și să restabilim securitatea. Pentru noi este important să nu avem o pace care să dureze doar doi sau trei ani. Trebuie să fie o pace de durată”, a spus șeful diplomației române.

România nu participă la negocierile de pace, dar discută cu SUA și partenerii europeni

Întrebat dacă România este deranjată de faptul că nu se află la masa negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, Dan Neculăescu a recunoscut că țara noastră nu participă direct la discuții, deși rezultatul acestora va avea consecințe asupra securității sale.

„Nu suntem, de fapt, implicați în negocieri. Totuși, un acord de pace ne va afecta direct, mai ales dacă se va dovedi unul nefavorabil. De aceea, ne implicăm și în alte moduri. Sunt aici, la Berlin, pentru a discuta cu partenerii noștri germani. Facem același lucru cu Polonia și cu americanii. Folosim toate canalele disponibile”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește propunerea Poloniei de a intercepta dronele rusești deasupra teritoriului Ucrainei, înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian al NATO, Neculăescu a spus că astfel de opțiuni sunt analizate, dar ridică probleme juridice și operaționale.

„Suntem conștienți că sunt analizate asemenea opțiuni. Dar este complicat, pentru că ar însemna să intervenim deasupra teritoriului unei țări care nu este membră NATO. Ucraina ar primi cu siguranță favorabil o asemenea măsură, pentru că i-ar consolida apărarea. Totuși, apar întrebări juridice. Ce se întâmplă dacă o rachetă de interceptare își ratează ținta și lovește civili?”, a declarat acesta.

Ministrul a precizat că nu respinge din principiu o asemenea propunere, însă consideră că trebuie stabilit mai întâi dacă este fezabilă.

„Nu mă opun în mod fundamental propunerii, dar trebuie să stabilim mai întâi dacă este realizabilă. Iar o asemenea decizie nu poate fi luată doar de România sau Polonia, ci de întreaga alianță NATO”, a subliniat Neculăescu.

România cere NATO o strategie comună împotriva atacurilor hibride

Șeful diplomației române a vorbit și despre necesitatea unei abordări comune la nivelul NATO și al Uniunii Europene în privința atacurilor hibride. În prezent, responsabilitatea apărării împotriva unor asemenea amenințări revine în principal fiecărui stat, chiar dacă există schimburi de informații între aliați.

Neculăescu consideră că această cooperare nu este suficientă și că statele trebuie să poată identifica legăturile dintre incidentele produse în diferite țări.

„Absolut. În prezent, apărarea împotriva amenințărilor hibride în cadrul UE și NATO este o chestiune națională. Desigur, țările fac schimb de informații, dar nu este suficient. Avem nevoie cel puțin de o imagine comună asupra situației și trebuie să căutăm sistematic conexiunile. Sunt aceiași actori în spatele atacurilor din Germania, Estonia și România?”, a afirmat ministrul.

România susține dezvoltarea pe termen lung a capacității NATO de apărare împotriva atacurilor hibride, ca sarcină operațională a alianței. Întrebat dacă, în lipsa unei poziții comune, o coaliție de state dispuse să acționeze ar putea prelua inițiativa, Neculăescu a spus că aceasta este o posibilitate, dar a avertizat că nu ar trebui să devină singura soluție.

„Da, aceasta este o posibilitate. Dar vreau să fiu foarte direct: nu știu cât de înțelept ar fi să ne bazăm exclusiv pe o coaliție a celor dispuși pentru viitor. Prin această coaliție realizăm multe lucruri în contextul Ucrainei, ceea ce este bine. Dar ar trebui să încercăm mai întâi să rezolvăm toate problemele împreună, prin intermediul instituțiilor – NATO și UE”, a declarat ministrul.

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România cere NATO să monitorizeze proiectul Neptun Deep

Un alt subiect abordat în interviu a fost proiectul Neptun Deep, care urmează să devină operațional în largul Mării Negre. Ministrul de Externe a avertizat că infrastructura energetică este expusă riscurilor generate de războiul din apropierea României și a cerut aliaților să acorde atenție protejării instalațiilor.

„Le subliniem în mod repetat aliaților noștri că Neptun Deep nu are doar o importanță strategică pentru România. Gazele vor consolida aprovizionarea cu energie a întregii regiuni și vor face Europa mai independentă. Desigur, suntem îngrijorați. Războiul din imediata vecinătate complică deja lucrările”, a spus Neculăescu.

Ministrul a dezvăluit că, în timpul verii, avioane de luptă românești au interceptat o dronă maritimă care transporta explozibili și se afla la doar câteva sute de metri de platformă.

„Acest lucru arată cât de tensionată este situația. De aceea, susținem ca NATO să monitorizeze aceste instalații”, a adăugat oficialul.

România, Bulgaria și Turcia își consolidează cooperarea în Marea Neagră

Cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia a început prin operațiuni de identificare și îndepărtare a minelor marine aflate în derivă. În prezent, colaborarea vizează și protejarea infrastructurii critice submarine, iar cele trei state analizează posibilitatea unor operațiuni comune de căutare și salvare.

Neculăescu a povestit că mecanismul de cooperare a trecut recent prin primul test important, după ce o navă a fost avariată în afara apelor teritoriale ale Bulgariei.

„În urmă cu aproximativ două săptămâni, am avut primul nostru test real: o navă a fost avariată în afara apelor teritoriale bulgare. Două nave românești, una bulgărească și una turcească au venit în ajutorul acesteia”, a relatat ministrul.

România speră ca această colaborare să poată fi folosită și pentru protejarea proiectului Neptun Deep, dacă va fi necesar. Deocamdată, grupul de lucru își desfășoară activitatea doar periodic, din cauza costurilor și a dificultăților logistice.

La nivel european este discutată și înființarea unui centru de securitate maritimă, cu puncte de lucru la Constanța și Varna. Potrivit ministrului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis o finanțare de 50 de milioane de euro pentru acest proiect.

„Aceasta ar fi prima prezență cu adevărat operațională a Uniunii Europene în Marea Neagră, în completarea NATO. În timpul vizitei mele, l-am invitat pe ministrul german de Externe, Johann Wadephul, ca Germania să participe”, a declarat Neculăescu.

România vrea o prezență militară permanentă a SUA

În discuția cu jurnaliștii germani a fost abordată și extinderea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu, care ar urma să devină cea mai mare bază NATO din Europa, depășind Ramstein. Întrebat dacă planurile României ar putea fi afectate de posibilitatea retragerii unor trupe americane de pe continent, ministrul a spus că Bucureștiul își dorește menținerea unei prezențe militare permanente a Statelor Unite.

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„România joacă un rol important în apărarea aeriană europeană. Printre altele, sistemul NATO de apărare antirachetă este staționat aici. Am investit în infrastructura noastră și ne-am majorat cheltuielile pentru apărare. Ne dorim o prezență militară americană permanentă”, a afirmat Neculăescu.

Potrivit acestuia, decizia Washingtonului, așteptată inițial la jumătatea lunii noiembrie și amânată ulterior pentru decembrie, depinde acum de autoritățile americane.

„Le-am prezentat americanilor capabilitățile pe care România le oferă. Acum depinde de ei”, a mai spus ministrul.

Mesaj pentru lidera AfD, după declarațiile despre românii din Germania

La finalul interviului, jurnaliștii WELT l-au întrebat pe Dan Neculăescu despre afirmațiile liderului partidului german AfD, Alice Weidel, potrivit cărora românii ar profita de sistemul de ajutoare sociale din Germania.

Ministrul a spus că s-a întâlnit recent cu reprezentanți ai comunității românești din Germania și că aceștia sunt revoltați de modul în care sunt prezentați în discursul politic.

„Miercuri seară m-am întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din Germania. Sunt oameni care contribuie la această țară, printre ei jurnaliști, medici și oameni din domeniul culturii. Sunt revoltați și profund dezamăgiți că se vorbește despre ei ca și cum ar fi imigranți ilegali, fără drepturi”, a declarat Neculăescu.

Oficialul a recunoscut că pot exista cazuri izolate de abuzuri, indiferent de naționalitate, dar a criticat folosirea unor asemenea situații în scop politic.

„Desigur, există cazuri izolate, ca în cazul oricărei naționalități. Dar situația acestor oameni m-a impresionat. Nu este corect să fie exploatați în scopuri politice”, a conchis ministrul de Externe.