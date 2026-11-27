Un convoi de nave rusești care transportau vehicule militare către Libia și-a schimbat traseul și s-a întors din drum în Marea Mediterană, după atacul ucrainean asupra unei nave de război rusești în portul Benghazi.

Un convoi de nave rusești care transportau vehicule militare către Libia și-a schimbat traseul. Foto: Arhiva

Potrivit unui oficial militar european care urmărea deplasarea convoiului, navele, escortate de fregata rusă Golovko, au făcut cale întoarsă în apropierea Strâmtorii Siciliei pe 22 noiembrie, chiar în ziua atacului din Libia, notează Reuters.

Schimbarea traseului nu fusese făcută publică până acum.

Informația a fost confirmată de un oficial al serviciilor de informații militare ucrainene și de o sursă din domeniul securității din Orientul Mijlociu, familiarizată cu deplasarea navelor. Cele două surse au precizat că navele se află în prezent în așteptare în largul coastelor Algeriei.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Întoarcerea convoiului are loc după atacul ucrainean din 22 noiembrie asupra corvetei rusești Merkury, aflată în portul Benghazi, în estul Libiei. Nava se oprise acolo pentru realimentare și reaprovizionare, când a fost lovită de drone navale.

Imaginile din satelit publicate după atac au arătat corveta răsturnată și parțial scufundată, cu o parte a navei încă vizibilă deasupra apei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, pe 23 noiembrie, că forțele Kievului au desfășurat operațiunea. Potrivit acestuia, au fost folosite șapte drone navale produse în Ucraina. Zelenski a afirmat că atacul a distrus și un elicopter militar Ka-27 aflat la bordul corvetei.

În aceeași operațiune ar fi fost lovită și nava de transport Angara, despre care autoritățile ucrainene susțin că era utilizată de Rusia pentru transportul armamentului.

Lovitura din Benghazi s-a produs la aproximativ 2.000 de kilometri de linia frontului din Ucraina și a arătat că navele rusești pot fi vizate și în afara zonelor în care se desfășoară în mod obișnuit confruntările militare.

Kremlinul nu a comentat direct operațiunea. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat doar că Moscova a luat act de afirmațiile lui Zelenski și că Ministerul Apărării va comunica informații dacă va considera necesar.

Operațiunea a provocat reacții și în Libia. Autoritățile din estul țării au condamnat atacul, pe care l-au descris drept o încălcare a suveranității libiene și un pericol pentru siguranța navigației. Acestea au subliniat că Libia nu este parte a războiului dintre Rusia și Ucraina.

În aceeași perioadă, o altă navă de transport sub pavilion rusesc a fost avariată într-un atac cu dronă în Golful Finlandei. Kievul nu și-a revendicat responsabilitatea pentru acel incident.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, retragerea convoiului din Mediterana reprezintă un efect concret al atacului de la Benghazi asupra deplasărilor militare rusești. Navele care transportau vehicule militare către Libia au rămas în largul Algeriei, în loc să își continue drumul spre coasta nord-africană.