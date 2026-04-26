Video Sturioni, delfini și rechini, prinși în plase ilegale puse de braconieri la Marea Neagră. Exemplarele, eliberate de Garda de Coastă

Şase sturioni, cinci delfini şi un rechin care fuseseră prinşi în plase ilegale, la Marea Neagră, au fost salvaţi de către poliţiştii de frontieră, în zona Cap Sahalin. Toate exemplarele au fost eliberate.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii de frontieră în cooperare cu lucrători din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Poliţia oraşului Sulina, au desfăşurat, la sfârşitul acestei săptămâni, o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat în zona Mării Negre.

”În timpul misiunii, în zona Cap Sahalin, au fost descoperite unelte de pescuit confecţionate din fir textil şi multifilament, cu lungimea totală de 950 de metri. În acestea erau capturate şase exemplare de sturion din specia păstrugă, cinci delfini şi un rechin, toate în stare vie.

Exemplarele au fost eliberate şi redate mediului natural, conform prevederilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Exemplarele au fost eliberate și redate mediului natural, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Ei au deschis dosar penal pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul braconajului piscicol.