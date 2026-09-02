Mirabela Grădinaru critică teoriile conspirației și pseudospecialiștii din sănătate: „Avem nevoie de mai multă încredere în știință”

Mirabela Grădinaru semnalează un fenomen tot mai prezent în domeniul sănătăţii: pseudospecialiștii și teoriile conspirației ajung să aibă mai multă influență decât medicii.

Mirabela Grădinaru a vorbit despre problemele din domeniul sănătăţii în România. Foto: Inquam Photos / George Călin

Există întotdeauna cineva care știe un „tratament” bun pentru aproape orice: un supliment care ar rezolva o boală cronică, un remediu prezentat drept alternativă la tratamentul prescris de medic sau o schemă găsită pe internet și recomandată mai departe, fără să se știe dacă are vreo bază medicală. Din aceste promisiuni, care exploatează suferinţa umană, s-a creat un adevărat fenomen şi s-a ajuns ca sfatul unui medic care a petrecut ani buni studiind să cântărească mai puţin decât al unui pseudospecialist.

Despre această problemă a vorbit miercuri, 2 septembrie, Mirabela Grădinaru, la dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită la Palatul Cotroceni, informază Agerpres.

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan consideră că sănătatea este unul dintre domeniile în care informațiile false și teoriile conspirației au ajuns să aibă un impact tot mai mare.

„Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației, de pseudospecialiști și de recomandări lipsite de fundament științific”, a spus Mirabela Grădinaru.

„Cred că avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și apoi pe cea a specialiștilor. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și de mai multă încredere în știință”, a continuat ea.

Medicina de familie şi prevenţia

Mirabela Grădinaru a vorbit și în calitate de mamă despre relația cu medicii și despre încrederea pe care pacienții ajung să o acorde acestora celor care le cunosc întregul istoric medical. Ea spune că medicina presupune nu doar ani de pregătire și responsabilitate, ci și o componentă umană pe care pacientul o simte direct.

„Cred că există puține profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie și atât de multă putere de a schimba destine”, a spus ea. Dincolo de pregătirea profesională, a adăugat Grădinaru, există „o dimensiune umană pe care noi, pacienții, o simțim foarte puternic, și anume încrederea”, iar aceasta se vede cel mai bine în relația cu medicul de familie.

„Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

„Medicul de familie ne cunoaște istoricul, ne urmărește evoluția și ne oferă siguranța că cineva privește sănătatea noastră în ansamblu”, a spus Mirabela Grădinaru, explicând că tocmai această relație pe termen lungface din medicina de familie una dintre cele mai importante verigi ale sistemului sanitar.

De aici până la prevenție este, practic, un singur pas. Un medic care își cunoaște pacienții și comunitatea poate observa mai devreme riscurile unor boli cardiovasculare, oncologice sau metabolice, iar intervenția la timp poate însemna evitarea unor probleme mult mai complicate ulterior.

Pornind de la aceste considerente, Mirabela Grădinaru spune că prevenția trebuie să ocupe un loc mai important în politicile de sănătate. Nu doar pentru că poate reduce costurile tratării unor boli, ci și pentru că poate schimba momentul în care o problemă este descoperită.

„Dacă ne dorim o populație mai sănătoasă, costuri mai mici pentru tratarea bolilor și o calitate mai bună a vieții, atunci trebuie să începem prin a pune prevenția în centrul politicilor publice”, a afirmat ea.

„Atunci când investim în prevenție, investim în sănătatea copiilor noștri, investim în șansa părinților și a bunicilor noștri de a se bucura de mai mulți ani cu sănătate și independență, investim în viitorul acestei țări”, a mai spus ea.

La dezbaterea de la Cotroceni, Mirabela Grădinaru a vorbit și despre medicii tineri.

„Ei nu au nevoie doar de apreciere, ci și de condiții reale pentru a-și construi aici o carieră și nu este suficient să formăm profesioniști valoroși dacă nu le oferim motive reale să rămână și să își pună competențele în slujba comunităților din care fac parte”, a afirmat Mirabela Grădinaru.