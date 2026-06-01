search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a sărbătorit Palatul Cotroceni Ziua Copilului. Mirabela Grădinaru le-a citit povești celor mici

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Palatul Cotroceni s‑a transformat luni, 1 Iunie, într‑un spațiu al jocului, creativității și descoperirii, unde sute de prichindei au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului prin activități educative și recreative. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, le-a citit povești micilor oaspeți. La eveniment au luat parte și copiii cuplului prezidențial.

Ziua Copilului la Palatul Cotroceni / Mirabela Grădinaru FOTO FB Nicușor Dan
Imaginea 1/9: Ziua Copilului la Palatul Cotroceni / Mirabela Grădinaru FOTO FB Nicușor Dan
Ziua Copilului la Palatul Cotroceni / Mirabela Grădinaru FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni FOTO FB Nicușor Dan
Ziua copilului la Palatul Cotroceni. FOTO FB Nicușor Dan

Evenimentele au început la ora 10:00 și s‑au desfășurat atât în sălile istorice ale palatului, cât și în grădinile acestuia, special amenajate pentru cei mici.

Atmosfera a fost una plină de energie, iar copiii au trecut cu entuziasm de la un atelier la altul, profitând de programul variat pregătit de Administrația Prezidențială în parteneriat cu organizații precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României.

Grupurile participante au inclus copii din medii diverse, dar și micuți cu cerințe educaționale speciale, pentru care au fost gândite activități adaptate.

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României. De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Pe parcursul zilei, cei mici au putut urmări și chiar interpreta piese de teatru puse în scenă de liceeni, dar și scenete în limbaj mimico‑gestual, realizate de copii cu deficiențe de auz.

Într‑o altă zonă, tinerii pasionați de tehnologie au participat la un mini‑hackathon pe teme civice, unde și‑au prezentat ideile în cadrul unei „Burse a ideilor bune”.

Una dintre atracții a fost demonstrația de dresaj al câinilor de salvare, care a captat atât atenția copiilor, cât și interesul adulților.

La fel de populare au fost și activitățile specifice cercetașilor, de la noduri și orientare, până la exerciții practice în aer liber.

Copiii au putut participa și la sesiuni de lectură, jocuri de cultură generală, dezbateri, dar și un colț artistic unde copiii au desenat pe șevalet. În grădină, activitățile sportive au completat programul, transformând spațiul într‑un adevărat parc al copilăriei.

1 Iunie la Cotroceni Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului prezidențial FOTO Administrația Prezidențială jpeg
Imaginea 1/5: 1 Iunie la Cotroceni Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului prezidențial FOTO Administrația Prezidențială jpeg
1 Iunie la Cotroceni Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului prezidențial FOTO Administrația Prezidențială jpeg
original ziua copilului 1 iunie 2026 5 jpg
1 Iunie la Cotroceni FOTO Administrația Prezidențială 10 jpg
1 Iunie la Cotroceni FOTO Administrația Prezidențială 9 jpg
original ziua copilului 1 iunie 2026 53 jpg

„Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul.Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile. La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a mai transmis șeful statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială, la solicitarea României, după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați
gandul.ro
image
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
fanatik.ro
image
Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
cancan.ro
image
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum arată avionul care va face o călătorie de doar două ore între Tokyo şi Statele Unite ale Americii. Timpul scade semnificativ
playtech.ro
image
Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în pragul desființării
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
digisport.ro
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Pensie și concediu pentru cei care au grijă de membrii familiei. Ce prevede Statut european al îngrijitorilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”
click.ro
image
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
click.ro
image
În ce colț de rai au evadat Cristina Vasiu și soțul în mini vacanța de Rusalii? „Suntem destul de spontani”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?