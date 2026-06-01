Cum a sărbătorit Palatul Cotroceni Ziua Copilului. Mirabela Grădinaru le-a citit povești celor mici

Palatul Cotroceni s‑a transformat luni, 1 Iunie, într‑un spațiu al jocului, creativității și descoperirii, unde sute de prichindei au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului prin activități educative și recreative. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, le-a citit povești micilor oaspeți. La eveniment au luat parte și copiii cuplului prezidențial.

Evenimentele au început la ora 10:00 și s‑au desfășurat atât în sălile istorice ale palatului, cât și în grădinile acestuia, special amenajate pentru cei mici.

Atmosfera a fost una plină de energie, iar copiii au trecut cu entuziasm de la un atelier la altul, profitând de programul variat pregătit de Administrația Prezidențială în parteneriat cu organizații precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României.

Grupurile participante au inclus copii din medii diverse, dar și micuți cu cerințe educaționale speciale, pentru care au fost gândite activități adaptate.

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României. De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Pe parcursul zilei, cei mici au putut urmări și chiar interpreta piese de teatru puse în scenă de liceeni, dar și scenete în limbaj mimico‑gestual, realizate de copii cu deficiențe de auz.



Într‑o altă zonă, tinerii pasionați de tehnologie au participat la un mini‑hackathon pe teme civice, unde și‑au prezentat ideile în cadrul unei „Burse a ideilor bune”.

Una dintre atracții a fost demonstrația de dresaj al câinilor de salvare, care a captat atât atenția copiilor, cât și interesul adulților.

La fel de populare au fost și activitățile specifice cercetașilor, de la noduri și orientare, până la exerciții practice în aer liber.

Copiii au putut participa și la sesiuni de lectură, jocuri de cultură generală, dezbateri, dar și un colț artistic unde copiii au desenat pe șevalet. În grădină, activitățile sportive au completat programul, transformând spațiul într‑un adevărat parc al copilăriei.

„Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul.Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile. La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a mai transmis șeful statului.