Mirabela Grădinaru va colabora cu Olena Zelenska în proiecte umanitare. Președintele Nicușor Dan: „Este un subiect care o preocupă”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, se va implica în acțiunile umanitare desfășurate de fundația condusă de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful statului, în timpul vizitei oficiale pe care o efectuează la Kiev.

Întrebat dacă Mirabela Grădinaru va participa la proiectele derulate de Fundația Olenei Zelenska, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

„Răspunsul este afirmativ”, a declarat președintele României.

Acesta a precizat că partenera sa se va implica atât în acțiuni desfășurate în România, cât și în proiecte internaționale, explicând că domeniul reprezintă o preocupare constantă pentru aceasta.

„Va participa și intern, și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că este un subiect care o preocupă și cred că este important pentru societate”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că Mirabela Grădinaru a participat în urmă cu aproximativ două luni la întâlnirea organizată la Washington de soția președintelui Statelor Unite, precum și la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern desfășurat în marja summitului NATO de la Ankara.

Potrivit președintelui, discuțiile din cadrul acestor reuniuni au fost axate pe educație, în special din perspectiva impactului tehnologiei asupra copiilor și a combaterii diferitelor forme de dependență.

„Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective. Una, interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efectele nocive ale tehnologiei, și a doua, dependențele. Cumva, și tehnologia poate să fie o dependență”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a anunțat, de asemenea, că Mirabela Grădinaru va fi prezentă la Kiev pe 24 august, când Ucraina marchează Ziua Independenței.

Săptămâna trecută, Mirabela Grădinaru a participat la Ankara la programul dedicat partenerilor liderilor prezenți la summitul NATO, organizat de Emine Erdoğan.

Cu această ocazie, ea a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială, și a subliniat importanța protejării copiilor în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei.