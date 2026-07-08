Foto Mirabela Grădinaru, mesaj la Ankara privind pericolele tehnologiei pentru copii: „Dăunătoare fără îndrumare și măsuri de protecție”

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat miercuri, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern, organizat de Emine Erdoğan, în marja Summitului NATO de la Ankara.

În cadrul mesei rotunde cu tema „Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation”, Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială, și a vorbit despre provocările pe care dezvoltarea tehnologiei le aduce pentru copii.

Prima Doamnă a subliniat că tehnologia oferă oportunități importante pentru educație și dezvoltare, însă utilizarea acesteia trebuie însoțită de măsuri de protecție și de îndrumare din partea adulților.

„Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și conectare, dar, fără îndrumare și măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, a transmis Mirabela Grădinaru în cadrul reuniunii.

Potrivit Administrației Prezidențiale, aceasta a evidențiat și necesitatea ca lumea virtuală să sprijine procesul de învățare și dezvoltare al copiilor, într-un mediu sigur.

În intervenția sa, Prima Doamnă a arătat că protejarea copiilor în mediul digital este o responsabilitate comună.

Mirabela Grădinaru a subliniat rolul pe care îl au guvernele, companiile din domeniul tehnologiei și părinții în crearea unui spațiu digital sigur, astfel încât cei mici să poată beneficia de avantajele noilor tehnologii fără a fi expuși riscurilor asociate acestora.