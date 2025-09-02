Ministerul Mediului organizează dezbatere publică privind declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat organizarea unei dezbateri publice pe tema inițiativei de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Evenimentul va avea loc vineri, 5 septembrie 2025, între orele 14:00 - 16:00, la sediul instituției din Bulevardul Libertății nr. 12, București.

Întâlnirea este structurată în două secțiuni: în prima parte vor participa reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor responsabile, societății civile și comunităților locale, iar în partea a doua vor fi prezentate întrebările și propunerile celor înscriși.

Cei interesați se pot înscrie până pe 5 septembrie, ora 10:00, prin completarea formularului pus la dispoziție de minister. Accesul la dezbatere se va face în ordinea înscrierilor și în limita locurilor disponibile, iar participanții care aleg varianta online vor primi linkul de conectare.

Scrisoarea deschisă a Federației Greenfield Băneasa

Anunțul dezbaterii vine la câteva zile după ce Federația Greenfield Băneasa, organizație care reprezintă peste 6.000 de membri, a transmis o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Documentul, semnat de președintele federației, Cătălin Diaconescu, solicită explicit „realizarea unui proiect de încadrare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată de nivel național, de către Ministerul Mediului, precum și o dezbatere publică extinsă în care și comunitățile învecinate acesteia să fie implicate”. Federația subliniază că „Este esențial ca pădurea Băneasa să fie gestionată și întreținută corespunzător, iar locuitorii comunității să aibă acces liber și sigur către orașul din care fac parte, deoarece aceasta nu este doar un spațiu natural, ci și o cale vitală pentru viața cotidiană a tuturor bucureștenilor. Pădurea Băneasa reprezintă un patrimoniu natural valoros și este momentul ca deciziile privind viitorul său să fie luate responsabil, transparent și cu implicarea directă a tuturor celor afectați”.

Organizația invocă și situații concrete, precum furtuna din iulie 2025, care a blocat pentru opt ore singura cale de acces din cartierul Greenfield. „A fost sesizat de către ISU București că accesul pentru situații de urgență este absolut necesar să fie realizat prin intermediul drumurilor forestiere existente”, se arată în document.

Reprezentanții federației consideră că Romsilva ar fi cea mai potrivită instituție pentru a administra eficient pădurea, dacă ar beneficia de un cadru legislativ bine definit. Totodată, locuitorii din zonă subliniază că au avut un rol activ în protejarea și întreținerea pădurii: „Cetățeni, care au fost dintotdeauna cei care au protejat, curățat și iubit Pădurea Băneasa și care o fac și în continuare în mod voluntar, în beneficiul tuturor bucureștenilor”.

Locuitorii din Greenfield, prinși între pădure și oraș

Cartierul Greenfield, situat în apropierea Pădurii Băneasa, numără peste 6.000 de locuitori. De mai mulți ani, aceștia reclamă că sunt „captivi” între pădure și lipsa unor căi de acces directe către oraș. În prezent, singura rută auto este un drum îngust, cu o bandă pe sens, care a generat frecvent blocaje și proteste.

În acest context, dezbaterea anunțată de Ministerul Mediului devine un test al dialogului dintre autorități, ONG-uri, administrația forestieră și comunitățile direct afectate. Rezultatul ar putea defini nu doar viitorul regim de protecție al Pădurii Băneasa, ci și relația dintre cetățeni și instituțiile responsabile cu gestionarea acesteia.