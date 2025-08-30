search
Sâmbătă, 30 August 2025
Federația Greenfield cere dezbatere publică extinsă pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie protejată: „Proiectul a fost deturnat”

Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă peste 6.000 de membri, a transmis o scrisoare deschisă către Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, în care atrage atenția asupra modului în care este implementat proiectul de transformare a Pădurii Băneasa în arie protejată.

cartier, blocuri, greenfield
FOTO Arhivă

În documentul semnat de președintele federației, Cătălin Diaconescu, se arată că hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 5/2025, care vizează transferul unor imobile din patrimoniul statului către Consiliul General al Municipiului București pentru amenajarea unei arii naturale protejate de interes local, „a fost promovată rapid, fără dezbatere și consultare publică cu cei care ar fi fost afectați de acest demers”.

Mai mult, organizația susține că proiectul „a fost deturnat şi promovat de anumite organizații neguvernamentale” și „nu reflectă în mod corespunzător necesitățile reale ale pădurii şi interesele comunității”.

„Un demers nociv pentru comunitate”

Federația consideră că lipsa de transparență și costurile viitoare asociate exproprierilor fac ca acest demers să fie „nociv pentru comunitatea pe care o reprezentăm, dar și pentru bugetul bucureștenilor”.

În scrisoare se solicită explicit „realizarea unui proiect de încadrare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată de nivel național, de către Ministerul Mediului, precum și o dezbatere publică extinsă în care și comunitățile învecinate acesteia să fie implicate”.

Argumentele federației vizează atât reglementările legale deja existente, cât și problemele concrete de acces. „Pădurea Băneasa are un nivel de protecție crescut prin triplă reglementare (...). Cu toate acestea, Pădurea Băneasa arată într-o stare deplorabilă, iar întreținerea acesteia fiind aproape imposibilă în lipsa unui cadru legislativ corespunzător, fapt care duce la blocaje în activitatea Romsilva”, se arată în scrisoare.

Un alt punct invocat este episodul din iulie, când un fenomen meteo extrem a blocat singura cale de acces a cartierului pentru 8 ore. „A fost sesizat de către ISU București (...) că accesul pentru situații de urgență este absolut necesar să fie realizat prin intermediul drumurilor forestiere existente”, mai notează federația.

Administrația pădurii și rolul comunității

„Suntem de părere că Romsilva, dacă va beneficia de un cadru legislativ clar definit, este cea mai potrivită să administreze eficient această pădure”, scriu reprezentanții Federației Greenfield Băneasa.

Aceștia subliniază și că locuitorii din zonă au fost dintotdeauna cei care au avut grijă de pădure: „Cetățeni, care au fost dintotdeauna cei care au protejat, curățat și iubit Pădurea Băneasa și care o fac și în continuare în mod voluntar, în beneficiul tuturor bucureștenilor”.

În final, federația își exprimă încrederea că „atât nevoile locuitorilor, cât și ale celor pasionați de protecția mediului vor fi luate în calcul și un compromis funcțional va fi găsit în urma acestor dezbateri viitoare”. 

Locuitorii din Greenfield, prinși între pădure și oraș

Cartierul Greenfield, aflat în apropierea Pădurii Băneasa, are peste 6.000 de locuitori, care reclamă de mai mulți ani faptul că sunt „captivi” între pădure și lipsa unor căi de acces directe spre oraș. În prezent, accesul auto este limitat și se face pe un singur drum - cu o bandă pe sens - , ceea ce a generat numeroase proteste ale locatarilor.

Episodul din iulie 2025, când o furtună a doborât copaci și a blocat ieșirea cartierului timp de 8 ore, a adus din nou în prim-plan problema accesului și a întreținerii pădurii.

Societate

