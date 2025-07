Rezidenții din cartierul Greenfield, București, reclamă că, după furtuna puternică de joi seară, singura cale de acces este blocată de copaci și stâlpi căzuți. La ora 22.30 încă nu se putea intra sau ieși din cartier. Echipele ISU și Electrica intervin pentru degajarea carosabilului, însă nu există o estimare de finalizare a lucrărilor.

În aceste condiţii, oamenii care locuiesc în zonă fie au rămas blocaţi acasă, fie nu pot ajunge la locuinţele lor, fiind vorba despre mii de persoane. „Inevitabilul s-a produs și sper că autoritățile locale sunt fericite și mulțumite! Singurul nostru drum de acces este blocat după ce 3 stâlpi foarte vechi de curent au căzut peste șosea. Pomii netoaletați care au căzut peste drum nu îi mai numărăm. Cert e că suntem câteva mii de oameni din cartierul Greenfield Residence Baneasa și de la casele de pe Aleea Teișani care fie nu avem cum să ajungem la propriile case, fie am rămas blocați acasă. Dacă are cineva nevoie urgentă de ambulanță poate să moară liniștit pentru că doar elicopterul mai ajunge în cartier. Dragi primari și consilieri ai sectorului 1 cât vă mai ia până să înțelegeți că noi aici mai avem nevoie de un drum de acces? E vital, nu e un moft! Și dacă acest cartier există, e pentru că predecesorii voștri au dat avize și aprobări de construcție. Așa că deschideți încă un drum, că de vizite electorale și de postările voastre pe social media suntem sătui!”, a scris pe Facebook un locuitor din cartier.

Ei solicită autorităţilor să mai deschidă un drum de acces, menţionând că au existat alte două drumuri prin pădure, acestea fiind însă închise.

Până una alta, cei care se îndreptau spre casă când a început furtuna ori sunt blocați în mașini, ori și-au abandonat autoturismele pe unde au putut și au pornit pe jos spre casă.

„Am lăsat mașina unde am putut, pe un interzis... ca e full...și am venit pe jos. A zis un pompier ca in seara asta nu se poate face nimic și că abia mâine se va putea intra/ieși cu mașina. Deci...”, pune o tânără pe grupul de Facebook al cartierului.

Între timp însă, pompierii au restricționat și accesul pe jos din cauza pericolului de electrocutare.

Din cauză că Aleea Teișani - cea care face legătura între DN1 și Cartierul Greenfield - este blocată nu se mai circulă nici pe prima bandă a Drumului Național 1. În același timp, s-a blocat și Centura Capitalei în zona de Nord a Bucureștiului sensul Mogoșoaia-Tunari.

Captivi în cartier

Încă din anul 2023, locuitori din cartierul Greenfield din Pădurea Băneasa (București) au probleme cu accesul auto spre București după ce Romsilva a pus în executare o decizie judecătorească și a închis accesul pe un drum forestier. La vremea respectivă, compania a dat vina pe primarul general, dar Nicușor Dan a acuzat dezvoltatorul Impact că i-a păcălit pe cumpărătorii apartamentelor.

Bilanț IGSU

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a prezentat un prim bilanţ în urma furtunii de joi seară, precizând că femeia care a murit la Otopeni se afla în propria locuinţă, peste care a căzut acoperişul unei alte clădiri. Mai mulţi copaci s-au prăbuşit pe drumuri, în Bucureşti, iar două persoane au fost transportate la spital după ce au fost lovite de crengi căzute. Joi seară, erau peste 130 de apeluri în aşteptare în dispeceratul ISU B-IF.

Potrivit ISU B-IF, pe perioada Codurilor portocaliu/roşu în Bucuresti, au fost înregistrate 50 de intervenţii, în urma cărora au fost degajati 44 de copaci, au rezultat 15 auto avariate, 4 degajari de acoperişuri de case, 1 gard rupt, 5 ţevi de gaze rupte.