Un elev de 15 ani din Pitești a venit la liceu cu o macetă și și-a atacat doi colegi, în urma unui conflict. Unul dintre adolescenți a fost rănit la antebraț și transportat la spital, iar agresorul a fost preluat de polițiști. Incidentul s-a petrecut în incinta Colegiului Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arges.

Un elev de 15 ani din Pitești a venit la liceu cu o macetă și și-a atacat doi colegi. Foto: epitești.ro

UPDATE 11.05 Se continuă ancheta penală

Dacă se va stabili că atacatorul are discernământ, se pot lua măsuri, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

„În funcție de expertiza care se va dispune, dacă se va stabili că acesta are discernământ, se pot lua măsuri. Se continuă ancheta penală iar în funcție de aceasta, pot fi dispuse măsuri prin magistrați”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, pentru Digi24.

UPDATE 10.45 Agresorul a intrat in baia băieților și a început să atace

Un elev al Colegiului, care a asistat la atac, a declarat pentru ePitești.ro că agresiunea ar fi izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi. Presupusul agresor ar fi fost victima bullyingului.

Potrivit martorului, adolescentul a venit cu o macetă în baia băieților și a încercat să lovească mai mulți elevi. Unul dintre colegi s-a refugiat în spatele martorului, de teamă să nu fie rănit, iar acesta susține că a fost nevoit să îl împingă pe agresor pentru a se apăra.

După ce a fugit din baie, elevul a încercat să găsească profesori cărora să le povestească ce se întâmplase. „Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”.

Declarația pe larg: „Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate. A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coarda. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins. Eram în baia băieților. Am fugit, aveam adrenalină, și m-am dus să caut profesori. Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”.

Elevul rănit a fost transportat la spital

Polițiștii au fost sesizați după ce un elev a suferit răni în urma unui conflict cu un coleg.

Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești a reieșit că un minor de 15 ani ar fi intrat în liceul la care învață având asupra sa un obiect tăietor-înțepător.

„În cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul”, a transmis IPJ Argeș.

Un echipaj medical SMURD a intervenit la fața locului pentru a-i acorda îngrijiri adolescentului rănit. Acesta a suferit o plagă la nivelul antebrațului și a fost transportat la spital.

Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea grupurilor sanitare din incinta liceului.

Presupusul agresor se află în custodia polițiștilor. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Un alt atac s-a petrecut zilele trecute, în Bistrița

O profesoară și un elev au fost răniți luni dimineață, 19 octombrie, în urma unui atac cu cuțitul petrecut într-o școală din municipiul Bistrița. Un băiat de 13 ani a atacat două persoane la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare". Atacatorul este acum la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), Camelia Strungari.

Acesta ar fi publicat pe TikTok un videoclip în care amenința că va trece la fapte. Potrivit publicației locale Bistrițeanul.ro, băiatul ar fi susținut că pregătea atacul de opt luni.