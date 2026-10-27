Elevul de 13 ani din Bistrița care a rănit o profesoară și doi colegi, externat de la Psihiatrie. Decizia luată de școală

Elevul de 13 ani care a rănit cu un cuțit o profesoară și doi colegi, într-o școală din Bistrița, pe 19 octombrie, a fost externat marți de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca și dus la sediul Poliției pentru audieri. Între timp, școala a decis exmatricularea sa, iar instanța a emis opt ordine de protecție împotriva lui.

Minorul de 13 ani a fost externat de la psihiatrie Foto: Instagram

Băiatul a fost externat marți din unitatea de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, după care a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud pentru a fi audiat.

În aceeași zi, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a primit documentul oficial prin care Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a comunicat hotărârea de exmatriculare a elevului. Decizia a fost adoptată de Consiliul profesoral și de Consiliul de administrație, a declarat inspectorul școlar general, Vasile Șteopoaie, pentru AGERPRES.

Potrivit acestuia, băiatul va putea reveni în sistemul de învățământ începând cu următorul an școlar, însă va trebui să se înscrie la o altă unitate de învățământ.

Opt ordine de protecție împotriva elevului

În paralel, Judecătoria Bistrița a admis solicitările pentru emiterea ordinelor de protecție formulate de elevi și de profesoara în vârstă de 28 de ani, care a avut nevoie de o săptămână de spitalizare după ce a fost rănită în atac.

Inițial, șase elevi și cadrul didactic au solicitat astfel de măsuri. Ulterior, pe 26 octombrie, a fost solicitat și emis un al optulea ordin de protecție, la cererea unui alt elev de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată.

Toate cele opt ordine au fost stabilite pentru o perioadă de 12 luni. Prin hotărârile instanței, băiatul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de victime, de locuințele acestora și de școala în care s-a produs atacul. De asemenea, acesta este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Măsurile impuse de judecători îi interzic totodată orice formă de comunicare cu victimele, fie prin telefon, corespondență sau mesaje electronice, fie prin alte modalități, atât direct, cât și indirect.

Incidentul s-a produs pe 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde elevul a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și doi colegi. Unul dintre copii ar fi fost ținta inițială, iar celălalt ar fi intervenit pentru a-l apăra. În urma agresiunii, profesoara și elevii au fost răniți, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.

Atacul a readus în atenție riscurile radicalizării și ale manifestărilor extremiste în rândul minorilor. Psihologul Olga Ghițac a explicat ce factori pot contribui la apariția comportamentelor violente și de ce este important ca părinții și profesorii să recunoască din timp semnalele de alarmă.

Prevenirea unor astfel de situații presupune sprijin psihologic constant și implicarea adulților în identificarea schimbărilor de comportament ale copiilor, a mai spus aceasta.