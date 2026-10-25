Ministrul Educației anunță măsuri pentru siguranța în școli după atacul din Bistrița. Ce se va schimba

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat lansarea unei campanii pentru creșterea siguranței în școli, după incidentele violente din ultima perioadă, inclusiv atacul din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un coleg. Oficialul a precizat că Guvernul analizează două inițiative legislative: introducerea unor circumstanțe agravante pentru agresiunile comise asupra profesorilor și revizuirea statutului cadrului didactic și al elevului.

Ministrul Educației, Sorin Costreie. Foto: Facebook/Sorin Costreie

Ministrul a declarat că incidentul din Bistrița l-a afectat profund și că a luat legătura imediat cu reprezentanții școlii și cu autoritățile locale pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

„Cazul este îngrozitor și pe mine m-a dat peste cap, să spun așa. Când am aflat, am sunat imediat și am vorbit cu directoarea școlii, cu inspectorul și cu primarul”, a afirmat Sorin Costreie, la Digi24.

Potrivit ministrului, atacul nu ar fi fost îndreptat inițial împotriva profesoarei sau a elevului rănit, ci împotriva unui alt copil din clasa a VI-a, de etnie romă.

Una dintre măsurile analizate de Ministerul Educației vizează introducerea unor prevederi penale agravante pentru agresiunile comise asupra cadrelor didactice. Sorin Costreie a explicat că autoritățile iau în considerare un mecanism similar celui aplicabil în cazul atacurilor asupra medicilor și a altor angajați din sistemul medical.

Ministrul a precizat că inițiativa este încă în etapa de analiză și că urmează să fie evaluată din punct de vedere juridic înainte de a fi promovată de Guvern.

„Există niște prevederi penale agravante când ataci un doctor sau personal medical. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesor, deci ca o măsură de descurajare. Va fi o inițiativă a guvernului, acum o studiem din toate punctele de vedere”, a declarat acesta.

În paralel, autoritățile intenționează să revizuiască statutul profesorului și pe cel al elevului. În opinia ministrului, cele două documente trebuie să stabilească mai clar responsabilitățile și consecințele abaterilor, astfel încât situațiile grave să nu mai lase loc unor interpretări multiple.

Costreie a susținut că este nevoie și de o campanie publică prin care să fie reafirmate importanța educației și respectul față de școală.

„Eu aș vrea să redăm încrederea că școala contează, că școala este importantă. Ei se confruntă și cu o lipsă de modele și, împreună cu părinții, să le explicăm”, a spus ministrul, criticând totodată atitudinea adulților care nu respectă instituțiile de învățământ.

Ministrul cere clarificări privind radicalizarea elevului din Bistrița

Sorin Costreie a comparat incidentul din Bistrița cu un alt caz grav de violență între adolescenți, petrecut în județul Timiș în luna ianuarie, când mai mulți tineri de 15 ani și-au ucis un coleg și ar fi încercat ulterior să-i incendieze trupul.

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Ministrul consideră că cele două situații trebuie analizate separat, întrucât în cazul din Bistrița există întrebări legate de posibila radicalizare a adolescentului și de activitatea sa online.

„E un pic diferit aici pentru că vorbim de o radicalizare. Încă nu am apucat să discut și să cer date de la SRI, pentru că se impun. Vreau să înțeleg contextul”, a declarat Costreie.

Acesta a spus că îl preocupă faptul că adolescentul ar fi accesat anumite site-uri și ar fi publicat mesaje online, fără ca situația să fi fost identificată și gestionată înainte de producerea atacului.

„Apar anumite întrebări: de ce nu știam de el și n-a fost oprit, dar la aceste lucruri nu am răspuns”, a adăugat ministrul, precizând că dorește să înțeleagă mai bine împrejurările în care s-a produs incidentul.

Costreie critică sistemul de învățământ axat pe testare

Pe lângă măsurile privind siguranța în școli, ministrul a vorbit și despre problemele pe care le identifică în modul în care elevii învață. În opinia sa, sistemul pune prea mult accent pe pregătirea pentru examene și prea puțin pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptele.

Costreie a dat ca exemplu matematica, unde elevii ar ajunge să memoreze tipare și metode standard de rezolvare, fără să înțeleagă întotdeauna raționamentul din spatele acestora.

„Am impresia, și e din ce în ce mai acută această impresie, că nu facem educație și învățământ pentru a-i face să învețe, iar ei învață ca să fie testați. Și e o mare diferență”, a afirmat ministrul.

Acesta a criticat tendința de a transforma învățarea într-un exercițiu de reproducere a unor scheme, în locul dezvoltării unor competențe care să îi ajute pe elevi să gândească independent.

„Și cred că singura noastră șansă este să devenim, prin contrast cu inteligența artificială, mai umani. Și asta înseamnă mai reflexivi, mai empatici și de ce nu, mai simpatici”, a adăugat Sorin Costreie.

Guvernul pregătește măsuri suplimentare pentru siguranța în școli

Anunțurile ministrului vin după o ședință de urgență convocată de premierul Luca Niculescu, în urma mai multor incidente violente petrecute în unități de învățământ. Guvernul a anunțat atunci un set de măsuri menite să îmbunătățească protecția elevilor și a personalului școlar.

Printre măsurile prezentate se numără întărirea pazei la intrările în școli și în incinta acestora, creșterea numărului de consilieri școlari, organizarea unei campanii media împotriva violenței și înăsprirea sancțiunilor pentru agresori.

Deciziile au fost anunțate după două atacuri care au implicat elevi din Pitești și Bistrița.

În cazul din Pitești, un adolescent de 15 ani și-ar fi atacat colegii cu o macetă, fiind ulterior exmatriculat și arestat preventiv. La Bistrița, un băiat de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un alt elev care ar fi intervenit pentru a o ajuta. Adolescentul se află internat într-o unitate de psihiatrie.