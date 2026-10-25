 Ministrul Educației anunță măsuri pentru siguranța în școli după atacul din Bistrița. Ce se va schimba | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ministrul Educației anunță măsuri pentru siguranța în școli după atacul din Bistrița. Ce se va schimba

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat lansarea unei campanii pentru creșterea siguranței în școli, după incidentele violente din ultima perioadă, inclusiv atacul din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un coleg. Oficialul a precizat că Guvernul analizează două inițiative legislative: introducerea unor circumstanțe agravante pentru agresiunile comise asupra profesorilor și revizuirea statutului cadrului didactic și al elevului.

Ministrul Educației, Sorin Costreie.
Ministrul Educației, Sorin Costreie. Foto: Facebook/Sorin Costreie

Ministrul a declarat că incidentul din Bistrița l-a afectat profund și că a luat legătura imediat cu reprezentanții școlii și cu autoritățile locale pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

„Cazul este îngrozitor și pe mine m-a dat peste cap, să spun așa. Când am aflat, am sunat imediat și am vorbit cu directoarea școlii, cu inspectorul și cu primarul”, a afirmat Sorin Costreie, la Digi24. 

Potrivit ministrului, atacul nu ar fi fost îndreptat inițial împotriva profesoarei sau a elevului rănit, ci împotriva unui alt copil din clasa a VI-a, de etnie romă.

Una dintre măsurile analizate de Ministerul Educației vizează introducerea unor prevederi penale agravante pentru agresiunile comise asupra cadrelor didactice. Sorin Costreie a explicat că autoritățile iau în considerare un mecanism similar celui aplicabil în cazul atacurilor asupra medicilor și a altor angajați din sistemul medical.

Ministrul a precizat că inițiativa este încă în etapa de analiză și că urmează să fie evaluată din punct de vedere juridic înainte de a fi promovată de Guvern.

„Există niște prevederi penale agravante când ataci un doctor sau personal medical. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesor, deci ca o măsură de descurajare. Va fi o inițiativă a guvernului, acum o studiem din toate punctele de vedere”, a declarat acesta.

În paralel, autoritățile intenționează să revizuiască statutul profesorului și pe cel al elevului. În opinia ministrului, cele două documente trebuie să stabilească mai clar responsabilitățile și consecințele abaterilor, astfel încât situațiile grave să nu mai lase loc unor interpretări multiple.

Costreie a susținut că este nevoie și de o campanie publică prin care să fie reafirmate importanța educației și respectul față de școală.

„Eu aș vrea să redăm încrederea că școala contează, că școala este importantă. Ei se confruntă și cu o lipsă de modele și, împreună cu părinții, să le explicăm”, a spus ministrul, criticând totodată atitudinea adulților care nu respectă instituțiile de învățământ.

Ministrul cere clarificări privind radicalizarea elevului din Bistrița

Sorin Costreie a comparat incidentul din Bistrița cu un alt caz grav de violență între adolescenți, petrecut în județul Timiș în luna ianuarie, când mai mulți tineri de 15 ani și-au ucis un coleg și ar fi încercat ulterior să-i incendieze trupul.

Mihai Dimian le cere elevilor să nu renunțe la școală. Ministrul Educației își aduce aminte de anii de facultate când a trebuit să se întrețină singur

Ministrul consideră că cele două situații trebuie analizate separat, întrucât în cazul din Bistrița există întrebări legate de posibila radicalizare a adolescentului și de activitatea sa online.

„E un pic diferit aici pentru că vorbim de o radicalizare. Încă nu am apucat să discut și să cer date de la SRI, pentru că se impun. Vreau să înțeleg contextul”, a declarat Costreie.

Acesta a spus că îl preocupă faptul că adolescentul ar fi accesat anumite site-uri și ar fi publicat mesaje online, fără ca situația să fi fost identificată și gestionată înainte de producerea atacului.

„Apar anumite întrebări: de ce nu știam de el și n-a fost oprit, dar la aceste lucruri nu am răspuns”, a adăugat ministrul, precizând că dorește să înțeleagă mai bine împrejurările în care s-a produs incidentul.

Costreie critică sistemul de învățământ axat pe testare

Pe lângă măsurile privind siguranța în școli, ministrul a vorbit și despre problemele pe care le identifică în modul în care elevii învață. În opinia sa, sistemul pune prea mult accent pe pregătirea pentru examene și prea puțin pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptele.

Costreie a dat ca exemplu matematica, unde elevii ar ajunge să memoreze tipare și metode standard de rezolvare, fără să înțeleagă întotdeauna raționamentul din spatele acestora.

„Am impresia, și e din ce în ce mai acută această impresie, că nu facem educație și învățământ pentru a-i face să învețe, iar ei învață ca să fie testați. Și e o mare diferență”, a afirmat ministrul.

Acesta a criticat tendința de a transforma învățarea într-un exercițiu de reproducere a unor scheme, în locul dezvoltării unor competențe care să îi ajute pe elevi să gândească independent.

„Și cred că singura noastră șansă este să devenim, prin contrast cu inteligența artificială, mai umani. Și asta înseamnă mai reflexivi, mai empatici și de ce nu, mai simpatici”, a adăugat Sorin Costreie.

Guvernul pregătește măsuri suplimentare pentru siguranța în școli

Anunțurile ministrului vin după o ședință de urgență convocată de premierul Luca Niculescu, în urma mai multor incidente violente petrecute în unități de învățământ. Guvernul a anunțat atunci un set de măsuri menite să îmbunătățească protecția elevilor și a personalului școlar.

Printre măsurile prezentate se numără întărirea pazei la intrările în școli și în incinta acestora, creșterea numărului de consilieri școlari, organizarea unei campanii media împotriva violenței și înăsprirea sancțiunilor pentru agresori.

Deciziile au fost anunțate după două atacuri care au implicat elevi din Pitești și Bistrița.

În cazul din Pitești, un adolescent de 15 ani și-ar fi atacat colegii cu o macetă, fiind ulterior exmatriculat și arestat preventiv. La Bistrița, un băiat de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un alt elev care ar fi intervenit pentru a o ajuta. Adolescentul se află internat într-o unitate de psihiatrie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
Gheorghiu: PSD scrie în Programul de guvernare că „ajustarea bugetară necesară” are rezultate, dar public spune că e un eșec
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea, planul secret de Unire a României cu Republica Moldova: „S-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”. Ce rol ar fi jucat Kovesi
gandul.ro
image
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
mediafax.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali la 0-1 pentru Rapid! MM Stoica l-a dat de gol pe patronul FCSB: „Imediat a marcat Karlo Muhar”
fanatik.ro
image
Proiect de 50 de milioane de euro lângă Oradea: parc de agrement uriaș și grădină zoologică
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La 48 de ani, a pierdut lupta cu boala de care nu voia să știe nimeni
digisport.ro
image
Rezultate Loto 25 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Un sat medieval din Italia oferă case şi până la 44.000 de euro ca să te muţi acolo. Singurele condiţii cerute
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
Pensie mai mare: 400 €/an bonus de la patron, fără impozit, prin contribuția la Pilonul III
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Ionuț Chirilă aprinde polemica după FCSB – Rapid: „În catedrala din Ghencea e adevăratul derby: Steaua – Dinamo!”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
digisport.ro
image
Iana Novac, dublă sărbătoare în familie: a împlinit 43 de ani și a aniversat 23 de ani de căsnicie. Ce cadou muzical și-a făcut artista
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă în creier după ce se schimbă ora, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
„Nu se va învăța niciodată minte”. Jennifer Lopez, ținta unor noi critici după zvonurile despre Keith Urban. Ce spune Nicole Kidman
click.ro
image
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
meghan markle gettyimages jpeg
Lovitură de teatru în cazul tatălui lui Meghan Markle. Cine e femeia care i-a expus lui Meghan trecutul lui de predator, în 2019
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii