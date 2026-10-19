O profesoară și un elev au fost răniți luni dimineață, 19 octombrie, în urma unui atac cu cuțitul petrecut într-o școală din municipiul Bistrița.

Elevul agresor din Bistrița Foto: Bistrițeanul.ro

Paznicul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, George Morar și profesorul de sport Ionuț Rațiu, au fost primii care au intervenit âdupă atacul cu cuțitul al elevului de clasa a VII-a cum s-a întâmplat în urm agitației copiilor.

„Profesoara a început să țipe și am urcat repede, a intervenit un alt copil în ajutor… A fost totul sub control. A fost cu mine profesorul de sport. Elevul agresor avea un cuțit tip briceag. L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție. Elevul care a intervenit avea mai multe răni la cap. Tot cu cuțitul l-a lovit”, a declarat paznicul George Morar, potrivit Bistrițeanul.ro.

Profesorul de sport a povestit la rândul său despre intervenția pe acre a avut-o.

„Copiii s-au panicat și am auzit și am intervenit. Am mers în clasa în care s-a întâmplat și i-am despărțit: pe elevul care a atacat și un altul. Avea un cuțit”, a declarat profesorul de sport, Ionuț Rațiu.

Cum s-a întâmplat evenimentul

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg, luni dimineață, la o școală din Bistrița, ar fi publicat pe TikTok un videoclip în care amenința că va trece la fapte. Potrivit publicației locale Bistrițeanul.ro, băiatul ar fi susținut că pregătea atacul de opt luni.

Conform aceleiași surse, elevul ar fi ajuns la școală cu puțin înainte de ora 08:00, dar nu ar fi intrat în clasă, ci ar fi rămas la baie. După începerea cursurilor, și-ar fi pus o cagulă și o cască, ar fi luat cuțitul și ar fi publicat înregistrarea pe TikTok, alături de mai multe story-uri.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, ar fi transmis băiatul în mesajele publicate online.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, elevul ar fi căutat un școlar de clasa a VI-a, pe care ar fi intenționat să îl atace.

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Ministrul Educației condamnă atacul și cere sprijin parlamentarilor

„Condamn ferm agresiunea produsă în această dimineață într-o școală din Bistrița, în care o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă. Le doresc însănătoșire grabnică și sunt alături de familiile lor și de întreaga comunitate școlară. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție. Ministerul Educației și Cercetării, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și conducerea școlii, va acorda sprijin victimelor și va coopera cu instituțiile competente pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii. Sprijinul psihologic trebuie asigurat și celorlalți copii și profesori afectați de acest eveniment. Reafirm ceea ce am declarat vineri: disciplina și exigența la ore presupun întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor. Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a transmis ministrul Educației Mihai Dimian într-un comunicat de presă.

El a solicitat susținerea parlamentarilor pentru completarea cadrului legal privind creșterea siguranței în mediul școlar, inclusiv în următoarele direcții: O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului; Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate pentru cei care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile. Atunci când aceste măsuri vizează elevi, trebuie asigurată continuarea educației lor în condiții de siguranță pentru toți; Consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, cu responsabilități clare și reacție rapidă.

„Protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului. Informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok trebuie clarificate de anchetatori, inclusiv pentru a stabili dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înaintea agresiunii. Amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența. Școala are responsabilități clare, dar prevenirea violenței cere implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente. Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor. Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere elevii și profesorii!”, a mai transmis ministrul Dimian.