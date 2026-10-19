 Momentul atacului cu cuțitul de la școala din Bistrița. Elevii se năpustesc spre ieșire. Paznic: „Profesoara a început să țipe și am urcat repede” | adevarul.ro
search
Luni, 19 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Momentul atacului cu cuțitul de la școala din Bistrița. Elevii se năpustesc spre ieșire. Paznic: „Profesoara a început să țipe și am urcat repede”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O profesoară și un elev au fost răniți luni dimineață, 19 octombrie, în urma unui atac cu cuțitul petrecut într-o școală din municipiul Bistrița.

Elev agresor
Elevul agresor din Bistrița Foto: Bistrițeanul.ro

Paznicul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, George Morar și profesorul de sport Ionuț Rațiu, au fost primii care au intervenit âdupă atacul cu cuțitul al elevului de clasa a VII-a cum s-a întâmplat în urm agitației copiilor.

 „Profesoara a început să țipe și am urcat repede, a intervenit un alt copil în ajutor… A fost totul sub control. A fost cu mine profesorul de sport. Elevul agresor avea un cuțit tip briceag. L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție. Elevul care a intervenit avea mai multe răni la cap. Tot cu cuțitul l-a lovit”, a declarat paznicul George Morar, potrivit Bistrițeanul.ro.

Profesorul de sport a povestit la rândul său despre intervenția pe acre a avut-o.

„Copiii s-au panicat și am auzit și am intervenit. Am mers în clasa în care s-a întâmplat și i-am despărțit: pe elevul care a atacat și un altul. Avea un cuțit”, a declarat profesorul de sport, Ionuț Rațiu.

Cum s-a întâmplat evenimentul

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg, luni dimineață, la o școală din Bistrița, ar fi publicat pe TikTok un videoclip în care amenința că va trece la fapte. Potrivit publicației locale Bistrițeanul.ro, băiatul ar fi susținut că pregătea atacul de opt luni.

Conform aceleiași surse, elevul ar fi ajuns la școală cu puțin înainte de ora 08:00, dar nu ar fi intrat în clasă, ci ar fi rămas la baie. După începerea cursurilor, și-ar fi pus o cagulă și o cască, ar fi luat cuțitul și ar fi publicat înregistrarea pe TikTok, alături de mai multe story-uri.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, ar fi transmis băiatul în mesajele publicate online.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, elevul ar fi căutat un școlar de clasa a VI-a, pe care ar fi intenționat să îl atace.

Elevul de 14 ani care a împușcat doi profesori într-un liceu din Franța, anchetat pentru fapte legate de terorism. Ce au descoperit procurorii

Ministrul Educației condamnă atacul și cere sprijin parlamentarilor

 „Condamn ferm agresiunea produsă în această dimineață într-o școală din Bistrița, în care o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă. Le doresc însănătoșire grabnică și sunt alături de familiile lor și de întreaga comunitate școlară. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție. Ministerul Educației și Cercetării, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și conducerea școlii, va acorda sprijin victimelor și va coopera cu instituțiile competente pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii. Sprijinul psihologic trebuie asigurat și celorlalți copii și profesori afectați de acest eveniment. Reafirm ceea ce am declarat vineri: disciplina și exigența la ore presupun întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor. Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a transmis ministrul Educației Mihai Dimian într-un comunicat de presă.

El a solicitat susținerea parlamentarilor pentru completarea cadrului legal privind creșterea siguranței în mediul școlar, inclusiv în următoarele direcții: O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului; Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate pentru cei care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile. Atunci când aceste măsuri vizează elevi, trebuie asigurată continuarea educației lor în condiții de siguranță pentru toți; Consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, cu responsabilități clare și reacție rapidă.

Protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului. Informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok trebuie clarificate de anchetatori, inclusiv pentru a stabili dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înaintea agresiunii. Amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența. Școala are responsabilități clare, dar prevenirea violenței cere implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente. Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor. Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere elevii și profesorii!”, a mai transmis ministrul Dimian.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut
digi24.ro
image
Se construiește, în sfârșit, un drum expres așteptat de multă vreme. Au fost alocați banii pentru primul lot
stirileprotv.ro
image
Au început audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu. Florin Barbu, propus pentru Agricultură, primul în fața comisiilor parlamentare
gandul.ro
image
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
mediafax.ro
image
Steven Nsimba, capăt de drum la Universitatea Craiova?! „E subiect închis”
fanatik.ro
image
Ultimii bani din „PNRR”-ul european. Ce state au cerut la ultima tranșă sume mai mari decât tot planul României
libertatea.ro
image
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
digi24.ro
image
„Mulțumim, Bombardierule!” » Mesaj în limba română pe stadionul din Europa, la retragerea fostului campion din Liga 1
gsp.ro
image
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu
digisport.ro
image
Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe TikTok: „Habar nu au cât sunt de periculos!”
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Momentul atacului de la şcoala din Bistriţa. Copilul de 13 ani, dosar penal pentru tentativă de omor
observatornews.ro
image
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului
cancan.ro
image
Săptămână decisivă pentru pensionari. Judecătorii CCR decid dacă schimbă formula de recalculare a pensiilor!
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
prosport.ro
image
Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra
playtech.ro
image
FRF a făcut anunțul despre numirea lui Adrian Mutu la naționala României U21: „Nu este niciun secret”
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Divorțul anului 2026 în sport a fost anunțat: "Trebuie să-mi găsesc propriul drum"
digisport.ro
image
Bianca Ghiurcă, prinsă cu minciuna! Averea cu Prințul Marco nu ar fi pe numele ei: „A vrut să-și marcheze teritoriul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat, avem DOCUMENTUL. Românii vor încasa pensie "americană"
romaniatv.net
image
Horoscop 19 octombrie 2026. Luni începe cu o răsturnare de situație! O zodie prinde curaj să facă pasul cel mare, alta descoperă o șansă chiar sub ochii ei
mediaflux.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ramona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv
click.ro
image
Minodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune”
click.ro
image
Pianistul și compozitorul Gus Ormo, găsit mort în piscina propriei case. Detaliul straniu care ridică semne de întrebare în anchetă. „Astfel de lucruri nu sunt normale”
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”
image
Ramona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux