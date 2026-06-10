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Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său

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Noi detalii apar în cazul Kreiner, aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Fiica omului de afaceri Adrian Kreiner a declarat în instanță că Adriana Viliginschi, partenera acestuia, i-ar fi administrat timp de aproximativ trei luni medicamente fără rețetă, cu efect sedativ.

Adrian Kreiner și Adriana Viliginschi FOTO Ora de Sibiu
Adrian Kreiner și Adriana Viliginschi FOTO Ora de Sibiu

În fața instanței, fiica milionarului sibian Adrian Kreiner, ucis în vila sa, a făcut declarații referitoare la Adriana Viliginschi, partenera acestuia, pe care o acuză de presupuse fapte petrecute înainte și după tragedie.

Potrivit declarațiilor date în sala de judecată, Adriana Viliginschi i-ar fi administrat, timp de aproximativ trei luni, medicamente fără rețetă, cu efect sedativ. Fiica victimei a susținut că aceste substanțe ar fi fost oferite în mod repetat, în contextul relațiilor tensionate din familie după evenimentele din dosar, scrie alba24.

Ședința de judecată s-a desfășurat într-o sală mică de la parterul instanței, unde au fost prezenți inculpații, avocații, procurorul, judecătorii, medicul legist și părțile din dosar. Atmosfera a fost tensionată, iar dezbaterile au fost audibile în permanență, din cauza spațiului restrâns.

Dosarul vizează uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, iar în fața instanței sunt analizate atât probele medico-legale, cât și dinamica evenimentelor din noaptea faptei.

Potrivit publicației citate, apărarea a invocat anterior concluziile expertului legist, potrivit cărora o asfixiere mecanică ar necesita un interval de minimum cinci minute pentru instalarea hipoxiei cerebrale, aspect pe care îl corelează cu timpul scurt reținut în anchetă între apelul la 112 și părăsirea locuinței de către inculpați.

Conform datelor din dosar, inculpații au pătruns în locuință în jurul orei 02:36, iar la ora 02:58 a fost efectuat apelul la 112 de către fiica victimei. Două minute mai târziu, aceștia au părăsit imobilul, potrivit anchetatorilor.

Adriana Viliginschi nu a fost prezentă la termenul de judecată, aceasta având calitatea de parte vătămată în dosar, dar fiind implicată într-o altă cauză aflată pe rolul instanțelor din Sibiu.

Procesul continuă la Curtea de Apel Alba Iulia, următorul termen fiind stabilit pentru 2 iulie 2026.

Instanța urmează să administreze în continuare probe și să analizeze eventuale cereri procedurale formulate de părți.

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