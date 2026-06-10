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Relația lui Nicușor Dan cu PSD, explicată de Matei Păun, un apropiat al președintelui: „Este o absurditate totală”

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Matei Păun, apropiat al lui Nicușor Dan, respinge ideea că șeful statului ar trebui să adopte o linie dură împotriva Partidul Social Democrat, afirmând că rolul acestuia nu este de a intra într-o confruntare permanentă cu partidele, ci de a gestiona relații politice și reforme.

Nicușor Dan și Matei Păun au o relație strânsă de mulți ani FOTO Facebook, LinkedIn
Nicușor Dan și Matei Păun au o relație strânsă de mulți ani FOTO Facebook, LinkedIn

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Leaders Special” difuzată de „Vorbitorincii”, moderată de jurnalistul Cătălin Striblea, unde s-a discutat despre criza politică, relația președintelui cu partidele, scenariul unui guvern tehnocrat și posibilitatea alegerilor anticipate.

Omul de afaceri Matei Păun a afirmat că o parte dintre alegători au proiectat asupra lui Nicușor Dan propriile așteptări legate de o confruntare directă cu PSD, însă acest lucru nu ar fi reprezentat obiectivul său politic.

„Nicușor, el nu și-a dorit să fie președinte, cred eu, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau altor partide. El și-a dorit să fie președinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice și așa mai departe”, a declarat Păun, potrivit Mediafax.

El a susținut că susținerea electorală a lui Nicușor Dan a venit din zone diferite, inclusiv din partea unui electorat civic anti-PSD, dar și dintr-un vot considerat „util”, mai ales în raport cu contracandidatul George Simion. „Nicușor Dan a fost votat de vreo 20% din populație în mod liber, ca să zic așa. Diferența de la 20% până la 50% a fost un vot util”, a explicat acesta.

În opinia acestuia, o parte dintre susținătorii tradiționali ai lui Nicușor Dan, în special cei implicați civic și criticați față de clasa politică, au proiectat asupra acestuia propriile nemulțumiri față de sistemul politic și PSD, ceea ce ar fi generat așteptări mai radicale decât agenda reală a președintelui.

„Pentru dânșii, când l-au susținut pe Nicușor, au suprapus asupra dânsului sentimentele lor cu privire la PSD, cu privire la statul român și așa mai departe”, a mai spus Matei Păun.

Totodată, Matei Păun a respins ferm ideea că Nicușor Dan ar acționa în coordonare cu PSD. 

„Ideea asta că Nicușor ar fi omul PSD-ului pentru mine este o absurditate totală. Este o absurditate totală”, a subliniat acesta.

Potrivit acestuia, o atitudine de confruntare permanentă cu PSD ar putea avea efecte contrare celor dorite de electoratul anti-PSD, întrucât ar putea duce la reconfigurări politice neașteptate.

Păun a avertizat că o izolare a PSD ar putea împinge partidul către noi alianțe politice, ceea ce ar putea schimba echilibrul de putere.„Cumva noi ne-am dorit ca Nicușor să nu mai interacționeze cu PSD-ul. Am dorit, de fapt, ca Nicușor să înceapă un soi de jihad împotriva PSD-ului. Ce s-ar întâmpla în momentul în care Nicușor începe să se comporte ca atare? Eu cred că n-ar face decât să împingă PSD-ul într-o alianță cu alții”, a mai spus Matei Păun.

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