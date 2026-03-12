Un deepfake despre tatăl care a furat lapte pentru copilul său, demontat de Jandarmeria Română: „Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii”

O poveste virală despre un tată care ar fi furat lapte pentru copilul său și ar fi fost „iertat” de un jandarm este falsă, anunță Jandarmeria Română. Reprezentanții instituției subliniază că furtul rămâne infracțiune și nu este trecut cu vederea.

„Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele. ... Pentru mulți dintre noi poate părea o poveste emoționantă, dar, în spatele ei, ascunde informații false”, a transmis Jandarmeria Română, într-un mesaj pe FB.

Instituția subliniază că furtul rămâne o infracțiune, indiferent de motive, și că nicio încălcare a legii nu este trecută cu vederea de personalul Jandarmeriei. Detaliile despre uniforma jandarmului și literele de pe cutia de lapte prezentate în imagini nu corespund realității și au fost modificate sau falsificate.

„Hai să îți spunem care sunt motivele pentru care povestea care te-a emoționat e o dezinformare: Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii. Și, niciodată, nu va fi trecut cu vederea de un om al legii. Da, facem acte caritabile, dar nu omitem încălcarea legii. Detaliile de pe ținuta jandarmului, crede-ne pe cuvânt, nu au legătură cu uniforma noastră Nici literele de pe cutia de lapte (suntem și noi părinți)”, a mai precizat Jandarmeria Român.

Această situație face parte din campania Jandarmeriei Române „Sunt George și sunt real!”, care are ca scop combaterea dezinformării și corectarea informațiilor false care circulă online.

Reprezentanții instituției recomandă publicului să se informeze doar din surse oficiale și să evite distribuirea conținutului care distorsionează adevărul, chiar dacă pare emoționant.