Executivul dezminte informațiile privind implicarea în organizarea Summitului Invest 2026: „Un fake news”

Guvernul României a infirmat, vineri, informațiile apărute în mediul online potrivit cărora Executivul și premierul ar fi implicați în organizarea Summitului Invest, programat pentru perioada 18–19 noiembrie 2026.

Reprezentanții Guvernului au transmis oficial că nu există nicio legătură între autoritățile statului și evenimentul promovat prin site-ul inv-est.eu.

Informațiile care sugerează participarea sau sprijinul Guvernului și al prim-ministrului în pregătirea sau desfășurarea summitului sunt nefondate și fac parte dintr-o campanie de dezinformare.

„Vă semnalez acest fake news care circulă în mediul online. Nu există nicio implicare din partea Guvernului/premierului în ceea ce privește organizarea unui asemenea eveniment”, se arată în comunicatul Guvernului.

Summitul Invest este promovat online ca un eveniment economic de amploare, programat pentru toamna anului 2026, iar unele materiale de promovare fac referire la presupusul „sprijin guvernamental” și la implicarea unor oficiali de rang înalt.

În urma apariției acestor informații, Guvernul a decis să clarifice public situația și să le catalogheze drept false.

Reprezentanții Executivului subliniază că numele Guvernului României și al premierului este folosit în mod fals în promovarea acestui eveniment, fără acordul instituțiilor statului. Autoritățile precizează că nu au autorizat, sponsorizat sau susținut în niciun fel Summitul Invest și avertizează publicul să verifice informațiile doar din surse oficiale.

În lipsa unei colaborări oficiale, orice asociere între instituțiile statului și evenimentul din noiembrie 2026 nu are un fundament real.

Guvernul avertizează că astfel de practici pot induce publicul în eroare și pot afecta încrederea în stat.