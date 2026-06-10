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Greșeala care l-a costat viața pe ofițerul rus. Fiul său i-ar fi postat, din neatenție, numărul de înmatriculare al mașinii pe rețelele de socializare

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Un ofițer rus de rang înalt a fost ucis marți într-o explozie produsă în apropierea Moscovei, după ce persoane necunoscute au detonat un dispozitiv exploziv plasat într-un automobil. Potrivit unor relatări apărute în presa rusă și pe canalele de Telegram apropiate mediilor militare, locația ofițerului ar fi putut fi identificată în urma unei erori comise chiar de fiul său.

Colonelul rus Damir Davîdov/FOTO:X
Colonelul rus Damir Davîdov/FOTO:X

Victima este identificată neoficial drept Damir Davîdov, unul dintre responsabilii Ministerului rus al Apărării pentru coordonarea trupelor de rachete și artilerie. Autoritățile nu au confirmat deocamdată oficial identitatea persoanei decedate.

Explozia a avut loc în Balașiha, o suburbie situată la est de Moscova. Potrivit informațiilor preliminare, dispozitivul exploziv ar fi avut o putere echivalentă cu aproximativ 500 de grame de TNT.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care un BMW X3 este cuprins de flăcări în urma deflagrației. Martorii spun că vehiculul a continuat să se deplaseze câțiva metri înainte de a lovi o altă mașină parcată.

Conform unor surse media ruse, Davîdov ar fi fost scos din epava în flăcări, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

O fotografie publicată pe internet, posibilă breșă de securitate

Mai multe canale de Telegram susțin că atentatorii ar fi reușit să identifice automobilul folosind numărul de înmatriculare apărut într-o fotografie publicată pe rețelele sociale de Rafael Davîdov, fiul colonelului și cadet al armatei ruse.

În imagine, tânărul apare lângă un BMW care pare să coincidă cu vehiculul distrus în explozie. Numărul de înmatriculare este vizibil, iar analiștii citați de presa rusă sugerează că această informație ar fi putut facilita localizarea ofițerului.

Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

Damir Davîdov era considerat unul dintre responsabilii importanți ai logisticii militare ruse, fiind implicat în coordonarea livrărilor de armament către trupele aflate pe frontul din Ucraina.

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Se crede că Davîdov este responsabil pentru furnizarea de rachete și muniție de artilerie către linia frontului pentru ministerul rus al apărării. El deține gradul de colonel de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Se pare că a fost implicat direct în planificarea și organizarea invaziei militare ruse a Ucrainei din 24 februarie 2022, potrivit unei baze de date, numită Cartea Călăilor , înființată de Ucraina pentru a aduna dovezi ale crimelor de război .

Oficialul rus provenea, se pare, din orașul închis Zarecinîi, al cărui principal angajator este corpprația de stat Rosatom. Principala industrie a zonei este fabricarea de componente pentru arme nucleare. Se crede că Davîdov deținea mai multe brevete pentru motoare de rachetă și muniție de artilerie.

Înainte de războiul din Ucraina, în 2009, se spune că ar fi condus Biroul Tehnic Central de Testare (unitatea militară 63341) la Regimentul 51 Arsenal, înainte de a fi numit șef al Direcției de Aprovizionare cu Rachete și Muniții din cadrul Direcției Principale de Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia în 2017, conform proiectului Evocation .

O nouă lovitură în apropierea Moscovei

Atentatul are loc într-un context în care mai mulți oficiali și militari ruși au fost vizați în ultimii ani de atacuri atribuite, direct sau indirect, conflictului din Ucraina.

La mai puțin de doi kilometri de locul exploziei de marți, locotenent-generalul Iaroslav Moskalik a fost ucis anul trecut într-un atentat similar. Acesta a murit după detonarea de la distanță a unei mașini-capcană în timp ce se apropia de propriul vehicul.

În urma incidentului de marți, autoritățile ruse au anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exploziei. De asemenea, presa locală relatează că un al doilea dispozitiv exploziv ar fi fost descoperit și neutralizat în sud-vestul Moscovei.

Până la această oră, autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile privind atacul.

Kremlinul își consolidează măsurile de securitate

Incidentul survine într-un moment în care Kremlinul și-a intensificat măsurile de securitate pe fondul temerilor privind posibile atentate împotriva liderilor ruși.

Potrivit unor relatări din presa internațională, Vladimir Putin și-ar fi mutat cele două fiice, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, într-un complex puternic securizat din regiunea Valdai.

Complexul este protejat de numeroase sisteme de apărare antiaeriană și este considerat unul dintre cele mai bine păzite obiective din Federația Rusă.

În paralel, liderul de la Kremlin ar fi ordonat verificări suplimentare ale rețelelor de supraveghere video din țară, pe fondul preocupărilor că acestea ar putea fi compromise și folosite pentru monitorizarea deplasărilor oficialilor de rang înalt.

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