Video Imagini aeriene de pe Autostrada Moldovei: mobilizare uriașă pe lotul Mircești-Pașcani, unde lucrările înaintează pe mai multe fronturi

Imagini aeriene surprinse de CNAIR arată avansul lucrărilor pe lotul 3 Mircești –Pașcani al Autostrăzii Moldovei (A7), unde constructorul lucrează simultan la asfaltare, terasamente și relocarea rețelelor de utilități.

sursa video: CNAIR

Lucrările pe Autostrada A7 Bacău –Pașcani, lotul 3 Mircești –Pașcani, avansează în ritm susținut, potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a publicat miercuri, 10 iunie, imagini aeriene din zona Mircești, județul Iași.

Autoritățile precizează că pe șantier continuă lucrările de asfaltare, fiind turnat stratul de legătură pe sectoare pregătite anterior. În paralel, echipele sunt mobilizate pentru lucrări de terasamente, execuția structurilor și relocarea rețelelor de utilități.

„Așternere mixturi asfaltice (strat de legătură) pe lotul 3 al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Imagini aeriene surprinse astăzi în zona Mircești, unde antreprenorul este mobilizat cu trusa de așternere (finisor cu deschiderea de 14 m, cilindri compactori, autobasculante transport mixtură, muncitori)”, a transmis CNAIR.

Potrivit instituției, după pregătirea stratului suport, începând de la începutul acestei săptămâni au fost turnați aproximativ 3 kilometri liniari de mixtură asfaltică la nivel de strat de bază.

În prezent se lucrează la stratul de legătură, dintr-un total de aproximativ 11 kilometri pregătiți pentru această etapă.

Lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime totală de 28,09 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor era de 51% la finalul lunii mai, conform datelor oficiale.