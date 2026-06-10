Caz cutremurător în Cluj: lider religios arestat pentru agresiuni sexuale. Acuzat că a abuzat mai multe fete în cadrul unor adunări religioase

Un caz grav este anchetat în județul Cluj, unde un bărbat în vârstă de 66 de ani, care organiza la domiciliul său adunări religioase neoficiale, este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra mai multor fete. Anchetatorii susțin că faptele au fost comise începând cu anul 2023, în cadrul unor întâlniri în care acesta a profitat de poziția sa de lider spiritual și de încrederea pe care victimele o aveau în el.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea bărbatului pe 10 iunie, acesta fiind ulterior prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă.

„La data de 10 iunie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii faţă de un bărbat de 66 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a transmis, miercuri seară, IPJ Cluj.

Anchetatorii au efectuat două percheziții la imobile din orașul Huedin și comuna Călăţele, ambele aparținând acestuia.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziţia de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona şi de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călăţele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimţământul acesteia. De asemenea, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârşite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său”, a anunțat Poliția.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea eventualelor alte persoane vătămate.