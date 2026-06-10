Eugen Tomac îl vrea pe Ciprian Ciucu în viitorul Guvern. Ce minister i-a propus în premieră și ce i-a răspuns primarul Capitalei

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut miercuri seara, un anunț în premieră privind viitoarea formulă guvernamentală, lansând o invitație directă către primarul general Ciprian Ciucu pentru a face parte din Executiv.

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Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a reacționat la propunerea venită din partea lui Eugen Tomac, transmițând că apreciază încrederea, dar nu își dorește o funcție în Guvern în acest moment.

„Vă mulțumesc pentru încredere domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a transmis Ciprian Ciucu.

Tomac a declarat la B1TV că și-ar dori ca Ciprian Ciucu să preia conducerea Ministerului Dezvoltării, apreciind experiența acestuia în administrația publică și sugerând că ar putea contribui la deblocarea situației politice actuale.

„Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație, profitând de întrebarea dumneavoastră”, a declarat Eugen Tomac în direct.

În opinia sa, scena politică traversează un moment de blocaj care necesită compromisuri și deschidere din partea actorilor politici.

„Se pare important să facem toți un efort azi, mâine, poi mâine pentru a ieși din starea de blocaj în care suntem. Și trebuie o politică care a însemnat să aduceți oameni cu carnet de partid. (...) Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem”, a mai spus acesta.

Premierul desemnat Eugen Tomac a reacționat la valul de speculații apărute în spațiul public potrivit cărora lista viitorului Guvern ar fi fost stabilită „în pădure”, cu influențe din zona serviciilor.

Întrebat într-o emisiune B1 TV cum comentează aceste acuzații, Tomac a respins categoric ideea și a răspuns ironic: „Nu practic sportul ăsta”.

„În pădure mă duc doar în weekend și când am timp cu copiii mei, deci nu practic sportul ăsta sub nicio formă”, a declarat acesta la B1 TV.

Premierul desemnat a vorbit și despre procesul de formare a echipei guvernamentale, precizând că este dispus să negocieze până în ultimul moment cu partidele implicate.

„Îmi doresc să merg la Palatul Victoria cu echipa pe care am propus-o, dar până în ziua depunerii programului de guvernare și a echipei, sunt dispus să discut oricând cu partidele și, acolo unde există exigențe bine justificate, să le analizăm. Aluzii sau insinuări nu sunt suficiente”, a mai spus Tomac.

„Nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat, susținând că este dispus să accepte modificări în structura viitorului guvern.