Video De la „ceas de 200.000 de euro” la Timex de câteva sute de lei. Cum a ajuns virală o acuzație falsă la adresa premierului Bolojan

În ultimele zile, în spațiul public și pe rețelele sociale au apărut speculații conform cărora premierul Ilie Bolojan ar purta un ceas de lux Patek Philippe, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, care nu ar fi fost menționat în declarația sa de avere.

Ceasul a fost purtat de premier în timpul unui interviu, iar speculațiile privind valoarea acestuia au fost lansate inițial de Anca Alexandrescu, prezentatoare Realitatea Plus și una dintre cele mai vocale susținătoare ale polului extremist, cunoscută și pentru sprijinul acordat fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. În mai puțin de 48 de ore, postările sale au generat sute de mii de vizualizări și mii de comentarii, în special pe Facebook și TikTok.

Ulterior, Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare Realitatea Plus și fiica patronului postului, Maricel Păcuraru, care a candidat în 2025 la Primăria Capitalei cu susținerea AUR, a scris pe Facebook că Ilie Bolojan ar purta „foarte multe ceasuri” nedeclarate și că unul dintre ele ar fi un presupus Patek Philippe Annual Calendar, estimat la 30.000 de euro „la mâna a doua”.

La o oră după lansarea acestor afirmații, Anca Alexandrescu a revenit ironic asupra subiectului, susținând că purtătoarea de cuvânt a premierului, Ioana Dogioiu, ar fi „lămurit misterul ceasului”, afirmând că acesta ar fi, de fapt, un Timex care doar „seamănă” cu un ceas de lux.

Duminică, Anca Alexandrescu a reluat subiectul într-un videoclip publicat pe TikTok, susținând că ceasul premierului „seamănă cu două modele ale unei firme celebre” și afirmând, fără a aduce dovezi, că „se îndoiește că Ilie Bolojan poartă ceasuri de pe Temu”.

Postările au fost distribuite intens, iar valoarea ceasului a fost amplificată progresiv, de la 30.000 la 200.000 de euro, fiind asociată cu mesaje precum „suferință pentru români, lux la încheietura premierului”.

Una dintre cele mai virale postări, care ridica valoarea ceasului la 200.000 de euro, a apărut TikTok. Pe contul respectiv se distribuia în special conținut pro-Georgescu și anti-Bolojan/Nicușor Dan, majoritatea materialelor fiind generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Videoclipul respectiv a depășit 200.000 de vizualizări și a fost preluat de zeci de alte conturi.

Luni, premierul Ilie Bolojan a arătat ceasul purtat chiar unei jurnaliste Realitatea Plus și a precizat că este un model ieftin, „ca să vă liniștiți”. Premierul purta un ceas Timex, estimat la un preț cuprins între 200 și 700 de lei.

Ulterior, atenția mediatică s-a mutat de la presupusul preț al ceasului la tonul iritat al premierului în relația cu jurnaliștii.

După clarificarea situației, mai multe publicații și posturi de televiziune, inclusiv unele sancționate anterior de CNA pentru dezinformare, precum România TV, au publicat materiale în care au recunoscut că premierul nu poartă un ceas de lux, însă au continuat să insiste asupra reacției sale catalogate drept dure.

În mod notabil, site-ul Realitatea.net a publicat un articol în care a reluat narațiunea despre „sfidarea presei” de către premier, fără a menționa faptul că ceasul ar putea fi un Timex, menținând indirect ideea unui accesoriu de valoare ridicată.