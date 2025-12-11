Cum și-au convins 5 taximetriști clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare: au furat zeci de mii de lei din conturi

Cinci taximetriști din București au fost reținuți după ce au păcălit clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare. Astfel, au reușit să retragă în total 48.200 de lei și să lase victimele fără bani în cont.

Modul lor de operare este unul inedit și greu de anticipat de utilizatorii obișnuiți ai serviciilor de taxi.

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), la data de 10 decembrie, polițiștii Secției 27, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice, au efectuat opt percheziții domiciliare și au pus în aplicare nouă mandate de aducere într-un dosar penal privind furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

„La data de 10 decembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, împreună cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară și 9 mandate de aducere, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, a transmis Poliția Română.

Din datele și probele administrate a rezultat faptul că, folosindu-se de calitatea de taximetriști, bănuiții ar fi identificat persoane pe care le-ar fi abordat, sub pretextul că le transportă la domiciliu. Profitând de neatenția acestora, ar fi observat codurile de acces ale telefoanelor mobile și ale aplicațiilor bancare, după care ar fi sustras telefoanele persoanelor vătămate.

Ulterior, cu sprijinul altor bănuiți, telefoanele sustrase ar fi fost accesate fără drept, fiind efectuate tranzacții financiare frauduloase.

Totodată, cercetările au arătat că aceștia s-ar fi folosit de identitatea unei persoane fără adăpost, pe numele căreia ar fi deschis conturi bancare la mai multe instituții financiare, conturi utilizate ulterior pentru retrageri de numerar de la diverse bancomate.

„În acest mod, la data de 27 septembrie 2025, un bărbat ar fi fost prejudiciat cu 47.500 de lei, iar la data de 6 octombrie 2025, o altă persoană ar fi fost prejudiciată cu suma de 7.000 de lei, în ambele situații prin accesarea neautorizată a telefoanelor mobile sustrase și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase”, a informat Poliția.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 10 decembrie 2025, polițiștii au depistat mai multe persoane bănuite de comiterea faptelor, acestea fiind conduse la sediul Secției 27 Poliție pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

„Față de cinci bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propuneri legale”, a precizat DGPM.

De asemenea, în cauză se efectuează activități specifice în vederea depistării unei alte persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

Cercetările sunt continuate de Secția 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.