Lucrări în toi la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac. De ce nu a putut fi folosită încă noua tehnologie FOTO VIDEO

Unic în regiunea centrală şi de sud–est a Europei, „Palatul de cleștar” de la Bâlea Lac ar fi trebuit terminat până acum. Din cauza vremii imprevizibile, însă, abia spre sfârșitul acestei săptămâni construcția va ajunge la jumătate din ceea ce era planificat să se realizeze în acest sezon în Munții Făgăraș.

Vremea la extreme dă mari bătăi de cap muncitorilor care construiesc „Palatul de cleștar” - una dintre cele mai mari atracții turistice ale României, care în acest sezon va avea o cu totul altă arhitectură. Se așteaptă un nou echipament pentru tehnologia inovatoare achiziționată - baloanele cu presiune - dar și temperaturi propice, pentru a se avansa într-un ritm mai alert.

Pentru acest sezon se dorește extinderea Hotelului de Gheață (VEZI GALERIA FOTO ȘI VIDEO) la 20 de camere. O noutate o reprezintă și tematica aleasă - „ART& ICE”: fiecare dintre încăperi fiind dedicată câte unei personalități din istoria, arta și cultura mondiale. Gazdele și-au propus și câteva surprize menite să promoveze construcția la nivel mondial, cum ar fi lansarea best-sellerului internațional „Warhol After Warhol” - o premieră pentru această parte de continent, dar și din prisma locului inedit ales, precum și conectarea, într-un mod ingenios, cu prestigioasa „Rută a Cafenelelor Istorice”.

Arnold Klingeis, inițiatorul proiectului și cel care se ocupă de marketingul internațional, a povestit pentru „Adevărul” despre provocări și planurile din acest an pentru Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac.

→ Imaginea 1/17: Baloane cu presiune pentru construirea Hotelului de Gheață - încercări Foto Daciana Stoica

Motivul întârzierii lucrărilor

Reconstruit anual din 2005 încoace, la peste 2.000 de metri altitudine, din blocuri de zăpadă și gheață extrase din lacul glaciar Bâlea, Hotelul de Gheață ar fi trebuit să fie realizat în acest sezon cu ajutorul unor baloane sub presiune, cu rol de cofraj / schelet, după o tehnică avansată folosită în nordul continentului.

Lucrările au demarat și mult mai târziu decât de obicei, la mijlocul lunii decembrie, din cauza condițiilor climaterice: lipsa zăpezii, temperaturile peste mediile obișnuite, apoi mult prea scăzute. Și, deși în preajma sărbătorilor de iarnă abia se realizaseră patru camere, inaugurarea a avut loc pe 23 decembrie, cu trei igluuri, dintre care unul destinat Ice Bar-ului.

„S-au decupat blocuri de gheață pentru zidurile hotelului, anul acesta, din lipsă de omăt, doar cupolele s-au turnat din zăpadă, în momentul în care a nins. Am avut vreo trei cadre zidite din gheață pregătite, și cum a nins s-a pus cofrajul și s-au turnat acoperișurile, ceea ce nu s-a mai întâmplat în nici un an, până acum. Cum nu s-a mai întâmplat nici să nu avem zăpadă atâta vreme, abia de Crăciun a dat prima zăpadă. A urmat apoi pauza de sărbători, așa că lucrările au fost reluate undeva prin 10 – 12 ianuarie 2024”, a explicat Arnold Klingeis unul dintre motivele întârzierii lucrărilor.

„Chiar și zăpada a trebuit dislocată cu barosul”

Mai apoi, a venit gerul: „Acum este atât de frig la Bâlea, de nu se poate lucra, sunt -20 de grade, plus vânt. Ori temperatura optimă pentru lucrări este de -10 grade. Oamenii efectiv nu pot să stea afară, nu putem avansa. Din cauza temperaturilor extrem de scăzute, muncitorii se văd nevoiți să facă pauze foarte des. Iar seara cu atât mai mult nu se mai poate face nimic, pentru că temperaturile scad și mai tare. Am avut parte până acum de condiții în care am trecut de la o extremă la alta”.

Ca să realizeze un singur iglu, muncitorii s-au văzut siliți să adune toată zăpada din jur și chiar să o care cu prelata de la sute de metri depărtare: „Mai bine aștept să ningă, decât să cheltui de trei ori mai mult pentru a turna un acoperiș. În plus, din cauza temperaturilor, chiar și zăpada a trebuit dislocată cu barosul, încărcată în prelată, apoi udată, o procedură foarte complicată chiar și în condiții extreme. Este un proiect extraordinar de frumos, dar și extrem de provocator, mai ales în acest sezon”.

De ce nu au fost folosite, încă, baloanele cu presiune

Pe lângă toate aceste inconveniente, muncitorii s-au trezit și că nu se pot folosi de noua tehnică.

„Lucrăm tot cu tehnologia consacrată, ca să spun așa, deocamdată. Am montat balonul, ne-am chinuit vreo două zile și am renunțat. Nu ne-am dat seama că ne trebuie și niște echipamente specifice. Nu se poate urca pe balon, fiindcă aluneci și nu ține nici zăpada, nu se prinde, este diferită tehnica față de cea folosită la cofrajul din metal. Tunul de zăpadă funcționează, dar este nevoie de un fel de freză. Pentru că zăpada este produsă cu tunul lângă hotel, iar freza respectivă catapultează omătul pe acel balon. Acum așteptăm să mai vină alte baloane mai mici și echipamentul suplimentar pe care le-am comandat în Austria. Vor ajunge săptămâna viitoare și sperăm ca între timp să mai crească și temperatura pentru a putea avansa cu lucrările”, a mai menționat inițiatorul proiectului „Hotelul de Gheață”.

Inedite sculpturi în gheață cu mari personalități

Se preconizează și ca, până la sfârșitul acestei săptămâni, să fie finalizate primele zece camere. Restaurantul este și el gata, dar încă nu servește meniul special, chiar dacă este funcțional: „Sperăm ca undeva la sfârșitul acestei săptămâni să funcționăm deja cu binecunoscutul meniu servit pe farfurii de gheață”.

Hotelul „ART& ICE” va avea, în forma sa finală, 20 de camere, fiecare denumită după o mare personalitate și decorată cu chipul sculptat în gheață al acesteia de către sculptorul Eugen Petri. Zece dintre camere vor purta numele unor personalități feminine precum Regina Maria a României, Grace Kelly de Monaco, Regina Elisabeta a Marii Britanii, ⁠Marlene Dietrich ori Marilyn Monroe etc., iar celelalte cu chipul scriitorului Andy Warhole, al maestrului Mircea Codrea, contelui Dracula, Elvis Presley, Constantin Brâncuși, Ștefan cel Mare și alții.

Ce se mai aude despre Biserica de Gheață

Chiar și restaurantul de gheață va fi decorat cu elemente și sculpturi menite să pună în evidență prestigioasa „Rută a Cafenelelor Istorice din Europa”, de care este legat ineditul hotel prin Cabana Bâlea Lac. Dar acesta va reprezenta subiectul unei ediții viitoare.

Un alt punct de atracție la Bâlea Lac va fi reprezentat, și de această dată, de Biserica de Gheață. Chiar dacă muncitorii anticipau ca aceasta să fie gata undeva la începutul lunii februarie, Arnold Klingeis a mărturisit că nu poate confirma acest lucru: „N-am început lucrările la biserică, pentru că nu le-am terminat nici pe cele destinate hotelului. Rămâne de văzut... vom lua o decizie abia săptămâna viitoare, atât legată de hotel, cât și de biserică”.

Arhitectura hotelului a fost schimbată în urmă cu câțiva ani tot din cauza schimbărilor climatice: „Bineînțeles sunt situații asumate, așa că trebuie să ne adaptăm în fiecare an la condițiile din teren”.

Tarifele vor fi variabile, în funcție de cerere

Reprezentantul Hotelului de Gheață a mai menționat și că interesul pentru acest obiectiv rămâne în continuare crescut, mai ales că în ultimele sezoane a fost inclus în diverse clasamente internaționale, la capitolul obiective de văzut în România, alături de cele mai importante și fascinante atracții turistice de iarnă din lume, ceea ce a avut un impact deosebit asupra fluxului de turiști naționali, dar mai ales internaționali. Mai mult, construcția este promovată în peste 300 de publicații sau bloguri celebre, dedicate pasionaților de călătorie și aventură, din întreaga lume, povestea sa fiind relatată inclusiv de prestigioasa agenție Associated Press.

Se așteaptă ca în noul sezon, numărul vizitatorilor să atingă un nou record: „Mail-uri vin tot timpul, vizitatori sunt mereu. Este superb la Bâlea, dar condițiile sunt care sunt. Una este să vii ca turist, să stai o oră – două și alta este să vii să stai toată ziua pe șantier, să lucrezi în condiții extreme”.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este considerat printre cele mai accesibile structuri de acest gen din lume, atât ca poziționare, cât și ca preț.

„Tarifele sunt ca la avion, variabile în funcție de cerere, între 100 și 200 de euro pe noapte (deocamdată sunt 100 de euro/noapte în timpul săptămânii și 125 de euro în weekend – n.red.), ceea ce este un preț foarte mic dacă faceți un studiu de piață și vedeți ce prețuri sunt practicate de alte hoteluri de gheață (acestea pot ajunge la 1000 de dolari/noapte - n.red.). Este un preț foarte accesibil pentru o experiență unică pe care o faci o dată în viață și povestești despre ea probabil de sute de ori. Hotelul va fi deschis până în luna mai”, a mai menționat Arnold Klingeis pentru „Adevărul”.

De asemenea, hotelul poate fi vizitat contra unei taxe de 25 de lei/adult și 15 lei/copil.