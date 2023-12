Temperaturile au impus întreruperea lucrărilor la Hotelul de Gheață. Cum arată cel de-al șaptesprezecelea Ice Hotel VIDEO

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac s-a deschis într-o formă restrânsă din cauza temperaturilor ridicate . Condițiile meteorologice au impus întreruperea lucrărilor de construcție, care vor fi reluate după Revelion.

Primele camere, restaurantul și barul din Ice Hotel no.17 își așteaptă oaspeții, potrivit ziarului local BizBrașov. Anul acesta hotelul are ca temă arta.

Hotelul de Gheață atrage anual turiștii care vor să îl viziteze sau să se cazeze într-una din camerele inedite.

Anul acesta, hotelul s-a deschis însă într-o formă minimalizată din cauza temperaturilor anormal de ridicate, construcția urmând să fie reluată după sărbători.

Deja zeci de turiști care și-au petrecut vacanța de Crăciun la munte au vizitat hotelul de la Bâlea Lac.

Astfel, doritorii pot admira patru dintre camerele duble decorate cu sculpturi de gheață.

„Pentru câteva zile, până după Anul Nou, s-a decis că trebuie luată o pauză în activitatea de edificare a Hotelului de Gheaţă, însă am marea bucurie să vă anunţ că împreună cu echipa de sculptori am finalizat sub formă de basorelief, sculptat în zăpadă şi gheaţă, pe marele artist Andy Warhol, celebra Marilyn Monroe, celebru conte Dracula reprezentând Hotel Transilvania din Cluj-Napoca şi pe Regina Maria a României. În momentul de faţă lucrăm la punerea în operă din gheaţă şi zăpadă a Reginei Elisabeta a II-a, cu siguranţă cea mai mare iubitoare, susţinătoare şi colecţionară de artă pe care a cunoscut-o omenirea până în prezent”, a transmis Eugen Petri, artistul care s-a ocupat alături de echipa sa de decorarea camerelor, potrivit Știrilor Protv.

Ice Hotel se construiește de 17 ani la Bâlea Lac, însă în niciun an temperaturile nu au impus întreruperea lucrărilor.

„În ultimele zile, la Bâlea Lac a bătut vântul foarte puternic, iar uneori temperaturile au fost mult peste normalul perioadei, astfel că am decis să întrerupem lucrările deoarece eficienţa acestora nu a fost tocmai cea dorită. În cazul în care vremea ne va permite, nu excludem varianta unei reluări a activităţii de edificare ceva mai devreme. Aceste decizii depind de evoluţia temperaturilor şi instalarea unei ierni autentice, măcar în varful muntelui. Din păcate, de câţiva ani buni şi aici la Bâlea Lac se observă serios schimbările climatice, iar iernile nu mai sunt la fel de aspre ca acum 20 de ani. Sper că iarna va reveni la normal cât mai repede şi vă asigur că facem eforturi ca experienţa trăită la Hotelul de Gheaţă Bâlea Lac să fie cu adevărat memorabilă”, a afirmat Arnold Gunter Klingeis, iniţiator al Proiectului de Marketing Turistic ”Hotel of Ice Bâlea Lac”, conform sursei citate anterior.

→ Imaginea 1/5: Hotelul de Gheață Bâlea Lac Foto Facebook2 jpg

Cel de-al șaptesprezecelea Hotel de Gheață: Art&Ice va avea între 20 și 24 de camere, restaurant și bar.

Potrivit organizatorilor, restaurantul hotelului va dori să recreeze atmosfera din cafenelele istorice și va purta numele New-York, al unei cafenele din Budapesta, considerată una dintre cele mai frumoase astfel de locații. De altfel, hotelul promovează Romania prin Ruta Istorică a Cafenelelor din Europa.

Camere cu nume de celebrități

Fiecare cameră din Art&Ice Hotel va purta numele unei personalități, respectând tema proiectului de marketing turistic din acest sezon.

Fie că vorbim de artiști, colecționari de artă sau persoane importante din domeniu, fiecare cameră va fi asociată unei personalități. Dacă 12 camere vor onora femei celebre, celelalte 12 vor onora bărbați importanți din lumea artei.

Aventurierii se pot caza în camerele hotelului care le onorează pe Regina Maria a României, Regina Elisabeta a Marii Britanii, Madonna, Marilyn Monroe, Grace Kelly de Monaco, Corina Chiriac, Cecilia Cutescu-Stork, Haricleea Hartulari-Darclee, Angela Similea şi Marlene Dietrich.

De asemenea, pot alege dintre camerele dedicate lui Andy Warhol, Contele Dracula/ Hotel Transilvania Cluj-Napoca, Mircea Codrea, Eugen Petri, Gheorghe Lazăr, Cătălin Botezatu, Lucian Blaga, Dan Dumitrana, Elvis Presley şi Freddy Mercury. O cameră îl va onora în mod special pe Constantin Brâncuşi.

Ice Hotel de la Bâlea Lac este singura atracție de acest tip din Europa de Sud Est.

Prețul pe noapte pentru o cameră în Hotelul de Gheață pornește de la 100 de euro, potrivit site-ului hotelului. Temperatura din cameră variază între 0 și -2 grade Celsius.

Cei care vor să îl viziteze, fără a rămâne peste noapte cazați, o pot face între orele 10:00 și 17:30.