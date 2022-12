Hotelul de gheață de la Bâlea Lac, într-un top mondial al destinațiilor magice de iarnă FOTO VIDEO

Celebra publicație „The Times” a inclus Hotelul de gheață de la Bâlea Lac pe locul opt într-un top internațional „25 escapade magice cu zăpadă”. Primii turiști vor veni aici în acest an de Crăciun.

Este vorba despre unicul hotel construit în întregime din gheață din Europa de sud-est, amplasat pe Transfăgărășan, la peste 2000 de metri altitudine, în județul Sibiu.

An de an, acesta este clădit cu blocuri de gheață scoase din Lacul Bâlea, sculptate de meșteri pricepuți după o anumită tematică.

Tradiția a fost reluată, după doi ani de pauză din cauza pandemiei, construcția numindu-se în acest an „Hotelul de gheață Europa”.

Fiecare din cele 12 camere de tip iglu (vezi galeria foto), ale ineditei unități de cazare, conectate prin mici tuneluri, va avea numele câte unei capitale europene și va fi decorată de un celebru sculptor sloven, Rismondo Miro, cu ajutorul colaboratorilor români.

Spațiile vor trimite cu gândul la locuri, simboluri sau obiective importante din lume. Spre exemplu, stâlpii viitorului bar - piesa de atracție a hotelului - vor include imaginea câte unei atracții turistice celebre, realizată cu ajutorul tehnologiei laser: Turnul Eiffel, Big Ben, Turnul televiziunii germane și casele tradiționale verticale din Amsterdam.

Prețul unei camere de hotel va varia între 100 și 200 de euro / noapte, în funcție de perioadă.

→ Imaginea 1/16: Hotelul de gheață de la Bâlea Lac din acest an Foto Ștefan Stoica jpg

„Meșteri iscusiți creează niște structuri asemănătoare unui iglu de hobbit”

„Am adunat 25 de idei de vacanțe, fără schi, pentru iarna aceasta, majoritatea din Europa, câteva din SUA, toate realizabile în mai puțin de o săptămână”, au explicat jurnaliștii de la „The Times” despre acest clasament destinații de iarnă publicat la începutul lunii decembrie, subliniind că nu cuprinde domenii schiabile.

Legat de hotelul de pe Transfăgărășan aceștia au menționat: „Este posibil ca hotelurile de gheață să nu mai reprezinte o noutate, dar există un avantaj îndrăzneț în această călătorie prin Transilvania, la «Brukenthal Hotel of Ice»”.

Și-au invitat cititorii să nu rateze aleile pietruite ale Sibiului medieval, apoi să facă o plimbare cu telecabina peste faimosul Transfăgărășan - „drumul întortocheat din Carpați preferat de Jeremy Clarkson (realizatorul emisiunii Top Gear - n.red.)” -, până la Lacul Bâlea din Munții Făgăraș.

„În fiecare iarnă, meșteri iscusiți creează niște structuri pentru oaspeți, asemănătoare unui iglu de hobbit, plus o biserică, un bar și un restaurant”, au mai precizat jurnaliștii britanici.

Celelalte destinații turistice recomandate de „The Times”

Cele 25 de recomandări ale celor de la „The Times” cuprind SPA în zăpadă în Bavaria -Germania, viața sălbatică și construirea de igluuri în Alpii francezi, snurfing în Dolomiții Italiei, plimbări cu trenul cu acoperiș transparent prin Alpii Elveției, patinaj pe gheață pe lacurile înghețate ale Finlandei, dar și admirarea renilor din Scoția și plimbări cu săniile trase de câini în Norvegia.

După hotelul de gheață din România sunt recomandate plimbări cu sania pentru a admira vulturul auriu din Suedia, plimbări pe rachete de zăpadă în zona insulei de basm de pe Lacul Bled din Slovenia și piața de Crăciun din Ljubljana cu sculpturile sale de gheață și rachiul de miere, spa-urile și plimbările cu telecabina de lângă Salzburg – Austria, patinajul și plăcintele cu cremă din Boston – SUA, snow-kiting din Elveția – sportul în care oamenii folosesc puterea zmeului pentru a aluneca pe zăpadă sau gheață.

Clasamentul include și o vacanță în Tirolul de Sud al Italiei unde există o locație care combină condițiile unei ferme de munte cu cele ale unui super-hotel de familie, un city break dublu baltic în Helsinki și Stockholm, admirarea lupilor din Apeninii Italiei, plimbări cu rachete de zăpadă pentru peisajele munților din Statul Washington – SUA unde vulcanul Rainier stăpânește un tărâm cu ghețari, cascade și păduri vechi, scufundări în lacuri înghețate, săniuș cu husky, alpinism pe gheață sau parapanta în Alpii francezi, aventuri și țuică de prune în Slovacia, Festivalul luminilor din Vilnius – Lituania la împlinirea a 700 de ani de atestare documentară a capitalei, sau fatbiking – aventura pe biciclete montane în Franța, safari 4x4 în Islanda, yoga pe gheață tot în Franța, aventură feroviară în zona fiordurilor norvegiene de pe calea ferată Flam - printre cele mai abrupte și spectaculoase de pe Pământ – uimitoare în sezonul de iarnă, dar și Via ferrata în Elveția.

99% din turiștii care se cazează la hotel sunt străini

Revenind însă la Hotelul de gheață de la Bâlea Lac să mai spunem că lucrările la noul complex de gheață sunt destul de avansate. S-a trecut deja la mobilarea camerelor cu paturile și noptierele de gheață, apoi va urma restul decorațiunilor interioare.

Mai puțin de 10% dintre cei care se cazează an de an aici, din 2006 încoace, sunt români, de acea se are în vedere și o strategie de atragere a turiștilor din țară, speriați probabil de prețuri.

Cu toate acestea, până acum, peste 500 de turiști, mare parte din Marea Britanie, dar și din alte țări europene și Orientul Mijlociu, au rezervat deja locuri la acest hotel.

Reprezentanții hotelului au recunoscut că pentru prima dată, în acest an, piața internațională de turism s-a dovedit extrem de interesată de oferta hotelului de pe Transfăgărășan. Și și-au exprimat speranța ca în plin sezon să aibă peste 1.000 de rezervări, iar spre final de sezon peste 1.500 turiști străini.

Primii turiști, așteptați în preajma Crăciunului

Turiștii din afara țării care se cazează la Hotelul de la Bâlea Lac tind să fie în proporție mai degrabă de 99%. Aceștia par mult mai atrași de ideea de a trăi o experiență unică - aceea de a dormi într-un hotel de gheață.

Paula Seling a fost aleasă imaginea noului Hotel de Gheață. Ea va promova principala atracție turistică a complexului de gheață din Munții Făgăraș. Zilele trecute s-au încheiat filmările la noul său videoclip, realizate chiar în zonă.

Accesul la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, Transfăgărășan fiind închis între Bâlea Cascadă și Piscul Negru.

După Anul Nou, se va ridica și Biserica de gheață pentru cei interesați să-și oficieze aici nunta sau botezul.

Deși inaugurarea oficială se va face după Revelion, primii turiști sunt așteptați în preajma sărbătorilor de Crăciun.