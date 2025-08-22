Diana Buzoianu, uimită de condițiile găsite la sediul Romsilva: „Un etaj întreg de sute de metri este neocupat”

Apele Române plătesc în prezent o chirie considerată „halucinantă”, de 54.000 de euro pe lună, pentru sediul actual, în timp ce Romsilva deține în București două clădiri cu suprafețe mari, în care lucrează doar câțiva angajați pe etaje întregi, iar unele spații sunt complet goale. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vizitat sediul Romsilva și a vorbit despre soluția propusă.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vizitat săptămâna aceasta sediul Romsilva, unde a constatat că una dintre clădiri are aproape 5.500 mp, iar cealaltă 2.905 mp.

„Pe anumite etaje de sute de metri pătrați lucrează doar 14 oameni, iar un etaj întreg de sute de metri este neocupat”, a precizat aceasta. Într-o postare pe Facebook, ministrul a explicat soluția propusă:

„Putem aduce bani suplimentari la bugetul Romsilva și să scădem și cheltuielile nejustificate pe care le au Apele Române cu sediul lor! Trebuie doar puse la aceeași masă cele două autorități publice. Lucru pe care l-am și făcut. Sper că ambele instituții văd oportunitatea pe care o au pentru a crește, practic, veniturile lor în ambele cazuri. Romsilva are spații care astăzi nu sunt folosite la adevăratul potențial și pot fi închiriate, iar Apele Române au un sediu pe care îl plătesc la un preț halucinant. Soluția evidentă e să colaboreze cele două instituții.”

Prin această schimbare, Ministerul Mediului consideră că s-ar reduce simultan două tipuri de cheltuieli: chiria exagerată plătită de Apele Române și pierderile generate de spațiile goale administrate de Romsilva.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reunit săptămâna aceasta la aceeași masă reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” și ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru a identifica o soluție legată de sediile instituțiilor care să aducă beneficii ambelor părți și să oprească risipa din bani publici.