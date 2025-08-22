search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Conflictele încă aprinse din Coaliție întârzie reformele fiscale. Ministru USR: „Coaliția funcționează greu”

Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunile interne din Coaliția de guvernare întârzie adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale, care trebuia finalizat încă din luna iulie, avertizează ministrul Economiei, Radu Miruță. Lipsa ședințelor și dezacordurile dintre partidele din coaliție pun în pericol ritmul reformelor fiscale 

Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități funcționează foarte greu / Sursa foto: Inquam Photos
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități funcționează foarte greu / Sursa foto: Inquam Photos

Măsurile Guvernului anunțate cu fast sunt întârizate de fricțiunile interne dintre liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR

  Ministrul Economiei a declarat, într-o intervenție la Digi24, că se poartă discuții în continuare, în coaliție, cu privire la măsurile care urmează să fie luate, prin votul tuturor membrilor, asupra pachetului 2 de măsuri fiscale, dar și asupra modificării legii pensiilor private.

„Este o perioadă în care trebuie mai mulți bani și trebuie o limitare a cheltuielilor. Varianta votată este una mai bună decât varianta pusă inițial de Ministerul Muncii în dezbatere, cu 25% limită și cu o perioadă de 10 ani. Au fost exprimate puncte de vedere. Am exprimat și noi aceste puncte de vedere. Este o coaliție care funcționează greu, având în vedere că sunt patru partide politice. Sunt partide politice cu viziuni diferite, însă arimetrica parlamentară ne forțează să ținem această coaliție funcțională”, a declarat Miruță, despre modificările propuse la Pilonul 2 de pensii.

Ministrul Radu Miruță face referire la alți doi miniștri: cel de Finanțe de la PNL și cel de Muncă de la PSD

„Eu vă spun principiul meu personal: atâta timp cât pui bani într-o zonă de unde ți se spune, atunci când îi pui, că poți să iei când vrei, e o mică restricție față de situația inițială. Cei de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii... au alte argumente și ar trebui ca dumnealor să explice mai tehnic decât o fac eu, la nivelul principiilor” a mai dezvălui ministrul Economiei. 

„Nu e o Coaliție în care eu mă simt ideal. Nu e o Coaliție pe care mi-aș fi dorit-o”

Întrebat de ce nu îți expune nemulțumirile direct în coaliție, ministrul Economiei a declarat că nu se simte ideal și că nu este o coaliție din care și-ar fi dorit să facă parte. 

  „În fiecare ședință de Coaliție, care, de un timp, nu se mai desfășoară... Nu ne mai întâlnim de ceva timp. De asta vedeți că pachetul 2 este întârziat: trebuia să fie asumat de la finalul lunii iulie și suntem la finalul lunii august. Nu este un semn bun... și eu îi invit pe restul colegilor din Coaliție să aplicăm rațiune în toate deciziile pe care le luăm.”

Nu e o Coaliție în care eu mă simt ideal. Nu e o Coaliție pe care mi-aș fi dorit-o, dar este o Coaliție a responsabilității și convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcție de declarații populiste, ci punctează în funcție de situația reală, complicată, cât de bun este ministrul care reușește să găsească o soluție la o situație grea”  a atenționat demnitarul. 

  Radu Miruță a adăugat că, săptămâna trecută, a așteptat o oră să înceapă ședința de Coaliție, însă niciunul dintre membrii acesteia nu s-a prezentat.

Bolojan spune că acest pachet întârziat va corecta o serie de inechități, în special în ce privește pensiile speciale

Primul ministru Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca și pachetul doi de măsuri privind austeritatea să fie adoptat cu sprijinul guvernului. Bolojan spune că acest pachet întârziat va corecta o serie de inechități, în special în ce privește pensiile speciale. 

”Sunt două zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate și administrație publică, și alte trei care vin să corecteze nedreptăți și să creeze condiții mai bune pentru încasarea impozitelor. Întregul pachet, dată fiind dimensiunea lui, nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, iar eu sper ca, cel târziu până la finalul lunii, să fie adoptat. Dacă nu, înseamnă că nu am conștientizat situația dificilă în care ne aflăm și că este nevoie să corectăm lucruri care s-au acumulat în timp. Nu mai avem bani să finanțăm, de la bugetul de stat, toate autoritățile local”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul atrage atenția că dacă pachetul doi nu va fi adoptat România va ajunge în ”fundătură”. 

Politică

