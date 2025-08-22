Ianis Hagi și-a găsit echipă. Tricolorul își încheie în curând perioada de „șomaj”

La aproape 3 luni de la despărțirea Rangers, Ianis Hagi pare că și-a găsit echipă la care să evolueze în acest sezon. Potrivit lui Gigi Becali, care îl vrea la FCSB, internaționalul român e pe cale să-și încheie perioada în care a fost șomer de lux.

Dorit recent de Legia Varșovia (Polonia) și de Fatih Karamugruk (Turcia), Ianis Hagi nu s-a înțeles cu aceste formații și a ales o altă variantă, după cum susține patronul campioanei. Acesta l-a dorit la FCSB, fiind gata să elibereze un loc din lot pentru a-l aduce pe internaționalul tricolor, dar a renunțat, după ce jucătorul de 26 de ani a optat pentru o altă formație.

”Aș scoate unul de pe listă pentru Ianis, dar Ianis și-a găsit echipă. Dacă vedeam că nu are, vorbeam eu cu Gică (n.r. Hagi). Dacă mai erau 2-3 zile de transferuri vorbeam eu cu Gică, dar până atunci îi las cu problemele lor”, a declarat Gigi Becali în cursul acestei zile.

Cel mai probabil, este vorba despre un club din străinătate, Ianis Hagi refuzând varianta unei reveniri în România. Pe urmele sale au fost atât FCSB, câr și Universitatea Craiova și Rapid.