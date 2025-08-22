search
Mircea Lucescu a dezvăluit ce gest a făcut Dan Șucu pentru ca Ianis Hagi să ajungă în Serie A

Publicat:

Liber de contract, Ianis Hagi a refuzat orice colaborare cu echipele din Superliga, în speranța că va semna un angajament în străinătate. Astăzi, Gigi Becali a dezvăluit că tricolorul și-a găsit echipă, iar acum selecționerul a dat alte detalii.

Dan Șucu dorește să-l trimită pe Ianis Hagi la Genoa
Mircea Lucescu s-a implicat personal în subiectul transferului lui Ianis Hagi și a anunțat că susține scenariul în care mijlocașul poate evolua pentru Rapid, în campionatul intern. 

Fiul „Regelui” ar fi avut o întâlnire de gradul zero cu Dan Șucu, patronul celor de la Rapid și Genoa. În speranța că îl va convinge să semneze, șeful alb-vișiniilor i-a propus lui Ianis Hagi o „afacere”.

Dacă mijlocașul va semna un angajament cu Rapid în Superligă, Dan Șucu va face posibilă mutarea acestuia la Genoa, în viitorul apropiat.

„Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate, dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

„Au discutat cu gândul de a trece la Genoa!”

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, i-a zis 'Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi'. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.

A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. A avut accidentări, a avut ghinion, și venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. A fi un exemplu pentru ceilalți că, dacă nu găsesc variante afară, să vină și să dea valoare campionatului românesc!”, a declarat Mircea Lucescu, la Fanatik.  

