Video Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat

Un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină, pe o stradă din Calafat, după ce nu a acordat prioritate autoturismului. Momentul impactului a fost filmat de o cameră de supraveghere din zonă.

Incidentul a avut loc vineri, 22 august, pe strada Horia Cloșca și Crișan, din municipiul Calafat.

Potrivit Poliției, un copil de 10 ani, din municipiul Calafat, în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, pe strada 22 Decembrie, la intersecția cu strada Horia Cloșca și Crișan, „nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, de 37 de ani, din municipiul Calafat, intrând în coliziune cu aceasta”.

„În urma evenimentului rutier, minorul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Totodată, femeia de 37 de ani a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a anunțat Poliția.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub „aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul”.