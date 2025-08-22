search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cât de sănătoasă este combinația pepene roșu-brânză. Carmen Brumă: „Încetinește absorbția zaharurilor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Carmen Brumă a explicat într-un videclip pe rețelele de socializare cât de benefică este combinația pepene roșu și brânză pentru organism.

Carmen Brumă recomandă combinația pepene roșu cu brânză FOTO: captura video
Carmen Brumă recomandă combinația pepene roșu cu brânză FOTO: captura video

Iubita lui Mircea Badea a dezvăluit care sunt avantajele acestor două alimente.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă. Carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie. În plus, pepenele mâncat singur pe stomacul gol are un impact glicemic mare. Normal, zaharuri multe, fibre puține. Dar, brânza încetinește absorbția zaharurilor, ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic. Este adevărat că brânza cu pepene va avea împreună mai multe calorii, dar în funcție de obiective, îți reglezi porția și frecvența”, spune Carmen Brumă, promotoarea unui stil de viață sănătos. 

Mai mult, vedeta spune că „vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili, asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimei pe care o găsim în brânză”.

De asemenea, pepenele conține citrulină, un aminoacid care „îmbunătățește pulsul sanguin”, iar în combinație cu brânză, absorbția „poate fi mai eficientă”.

În consecință, susține Carmen Brumă, „brânza cu pepene este sănătoasă”.

„Dar, ai grijă la cantități: 200 de grame de pepene, plus 40-50 grame de brânză, combinația perfectă”, adăuga vedeta.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate, după aplicarea TVA de 21%. Nazare: S-a aplicat corect legea
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Ți s-au stricat electronicele și electrocasnicele din casă în urma penelor de curent, ai dreptul la despăgubiri. Cum obții compensațiile de la furnizori
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O femeie și-a ucis soțul și cei doi copii, apoi și-a pus capăt zilelor. Singurul supraviețuitor este un băiețel de trei ani
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț către toți clienții! Facturi schimbate pentru 600.000 de români
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Regele George al IV lea foto Profimedia jpg
Ce mânca „Cel mai gras rege din lume”. Greutatea nu-i permitea nici să semneze acte!
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?