Video Cât de sănătoasă este combinația pepene roșu-brânză. Carmen Brumă: „Încetinește absorbția zaharurilor”

Carmen Brumă a explicat într-un videclip pe rețelele de socializare cât de benefică este combinația pepene roșu și brânză pentru organism.

Iubita lui Mircea Badea a dezvăluit care sunt avantajele acestor două alimente.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă. Carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie. În plus, pepenele mâncat singur pe stomacul gol are un impact glicemic mare. Normal, zaharuri multe, fibre puține. Dar, brânza încetinește absorbția zaharurilor, ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic. Este adevărat că brânza cu pepene va avea împreună mai multe calorii, dar în funcție de obiective, îți reglezi porția și frecvența”, spune Carmen Brumă, promotoarea unui stil de viață sănătos.

Mai mult, vedeta spune că „vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili, asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimei pe care o găsim în brânză”.

De asemenea, pepenele conține citrulină, un aminoacid care „îmbunătățește pulsul sanguin”, iar în combinație cu brânză, absorbția „poate fi mai eficientă”.

În consecință, susține Carmen Brumă, „brânza cu pepene este sănătoasă”.

„Dar, ai grijă la cantități: 200 de grame de pepene, plus 40-50 grame de brânză, combinația perfectă”, adăuga vedeta.