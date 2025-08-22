Final de telenovelă: turcii au anunțat noua echipă a lui Ianis Hagi. Salariu de un milion de euro pentru fotbalistul tricolor

Ianis Hagi a ajuns la un acord cu viitoarea sa echipă, după aproape trei luni în care a așteptat o ofertă dintr-un campionat de top al Europei, susține presa turcă. Internaționalul român a bătut palma cu o nou-promovată în Superlig, Fatih Karagumruk.

Conform Fanatik.tr, Ianis Hagi s-a înțeles cu noua sa echipă echipă. Liber de contract după despărțirea de Rangers, fotbalistul tricolor a bătut palma cu gruparea din Istanbul, locul unde fiul lui Gică Hagi s-a născut în urmă cu 26 de ani. El va primi un salariu de un milion de euro pe sezon de la noua sa formație.

„Fatih Karagumruk, noua echipă din SuperLig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri… Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk.

Salariu de un milion de euro pe sezon

Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ un milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers”, scriu jurnaliștii de la sursa citată, care anunță că „se așteaptă un anunț oficial în următoarele ore”.

În cazul în care transferul se va materializa, Ianis Hagi ar bifa al șaselea campionat, după ce a evoluat în cel românesc (Viitorul), italian (Fiorentina), belgian (Genk), scoțian (Rangers) și spaniol (Alaves).