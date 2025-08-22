search
Vineri, 22 August 2025
Scandalul tăierilor și concedierilor ia amploare. Sindicatele de la ASF, ANCOM și ANRE critică dur măsurile anunțate

Publicat:

Autorităţile de reglementare din România - ASF, ANRE şi ANCOM - riscă să-şi piardă independenţa şi capacitatea de supraveghere eficientă dacă proiectul de lege privind "eficientizarea" acestora este adoptat în forma actuală, avertizează sindicatele din aceste instituţii.  

Sindicatele critică planurile Guvernului privind concedierile / Sursa foto: Hotnews
Sindicatele critică planurile Guvernului privind concedierile / Sursa foto: Hotnews

Sindicatele din cele trei instituții vizate de concedieri critică dur măsurile anunțate de la Palatul Victoria

Reprezentanţii salariaţilor din ASF, ANRE şi ANCOM susţin că articolele VIII şi IX din proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi unele măsuri privind activitatea unor autorităţi administrative ar putea conduce la "afectarea gravă a autonomiei bugetare, independenţei organizaţionale şi funcţionale, precum şi a capacităţii de administrare a resurselor umane" ale autorităţilor, potrivit Agerpres. 

De asemenea, reducerile salariale şi ingerinţele în deciziile privind personalul pot afecta atragerea şi păstrarea experţilor, punând în pericol procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi funcţionarea corectă a pieţelor strategice. 

"La nivelul dreptului Uniunii Europene, precum şi al legislaţiei naţionale de transpunere, autorităţile naţionale de reglementare autonome sunt calificate ca elemente esenţiale pentru asigurarea unor condiţii de concurenţă loială, fundamentale pentru asigurarea stabilităţii, transparenţei şi bunei funcţionări a pieţelor administrate şi supravegheate. Treptat, autorităţile de reglementare au devenit structuri administrative naţionale competente, supuse unor legislaţii specifice şi regulamentelor UE privind structura organizatorică şi autonomia lor", se arată într-un document transmis vineri autorităţilor de sindicatele menţionate. 

Cele trei autorităţi de reglementare ce fac obiectul proiectului de lege reglementează şi supraveghează sectoare strategice naţionale - comunicaţii electronice şi infrastructurile digitale, piaţa energiei electrice şi a gazelor naturale, precum şi piaţa financiară nebancară. Aceste domenii constituie piloni fundamentali ai funcţionării economiei şi ai stabilităţii sociale, iar importanţa lor este amplificată în actualul context geopolitic, economic şi tehnologic, se pecizează în document. 

Sindicaliștii acuză că instituțiilor le-ar putea fi afectată independența 

Sindicaliştii susţin că independenţa acestor autorităţi nu este un privilegiu, ci o garanţie de interes public pentru menţinerea concurenţei, protecţia consumatorilor şi funcţionarea pieţelor strategice.

"În consecinţă, considerăm că aceste măsuri, prevăzute în proiectul de lege, încalcă independenţa ASF, ANRE şi ANCOM, întrucât împiedică aceste autorităţi de reglementare să-şi exercite în mod satisfăcător atribuţiile conferite de legislaţia europeană şi naţională. De asemenea, apreciem că aceste prevederi contravin condiţiilor pe care statele membre trebuie să le respecte pentru a atinge gradul de independenţă şi imparţialitate", relevă sursa citată.

De asemenea, sindicaliştii atrag atenţia că în contextul aderării României la OCDE, autorităţile trebuie să respecte standarde internaţionale privind independenţa şi guvernanţa. Raportul OCDE subliniază că "finanţarea adecvată este esenţială pentru a determina măsura în care autoritatea de reglementare poate efectua şi îşi poate îndeplini mandatul şi acţiona în mod independent", susţin organizaţiile sindicale. 

Angajații avertizează că măsurile anunțate compromit îndeplinirea criteriilor esențiale stabilite de OCDE

În contextul în care aderarea României la OCDE reprezintă un obiectiv major al politicii externe române, sindicatele din autorităţile de reglementare menţionează că OCDE stabileşte cerinţe clare pentru reglementatorii naţionali şi subliniază importanţa crucială a independenţei autorităţilor de reglementare. Acestea avertizează că reducerile salariale şi limitarea autonomiei în deciziile de personal ar putea transforma instituţiile în entităţi vulnerabile la presiuni politice şi economice. 

Citește și: Salariile de nabab ale șefilor din ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%

"În concluzie, considerăm că Proiectul de Lege, în forma sa actuală, compromite îndeplinirea criteriilor esenţiale stabilite de OCDE privind guvernanţa autorităţilor de reglementare, prin afectarea directă a capacităţii instituţiilor de a atrage, reţine şi motiva personalul de specialitate, conform recomandărilor explicite din raportul Being an Independent Regulator. În plus, prin ingerinţe în deciziile privind politica de personal şi salarizare, se creează riscul ca reglementatorii să devină vulnerabili la presiuni nejustificate, exact aspectele pe care OCDE le identifică drept "puncte de stres" pentru independenţa autorităţilor. Este esenţial ca reglementatorii din domenii strategice - precum comunicaţiile electronice, serviciile digitale, energia şi pieţele financiare - să fie independenţi şi credibili, capabili să supravegheze eficient funcţionarea corectă a acestor pieţe. Slăbirea capacităţii instituţionale a acestor autorităţi, prin reduceri arbitrare de personal şi resurse, riscă să afecteze nu doar parcursul României în procesul de aderare la OCDE, ci şi încrederea investitorilor şi rezilienţa economică a ţării pe termen lung", se subliniază în document.

Ce spun angajații ASF, ANRE și ACOM despre salariile lor. Cer eliminarea unor propuneri și reluarea dialogului

În ceea ce priveşte respectarea legii şi remunerarea personalului, în document se menţionează că ASF, ANRE şi ANCOM au finalizat recent procese de reorganizare instituţională, respectând cadrul legal naţional şi european, iar remunerarea personalului se face exclusiv prin salariul de bază, fără sporuri sau prime suplimentare.

Potrivit surrsei citate, autorităţile au înregistrat progrese semnificative în eficientizarea resurselor, inclusiv prin reducerea posturilor şi a fondului de salarii, însă proiectul de lege analizat nu se bazează pe nicio evaluare clară de impact şi nu stabileşte obiective economice sau sociale concrete. 

Sindicatele atrag atenţia că proiectul ignoră măsurile deja implementate, contrazicând angajamentele Guvernului privind consolidarea capacităţii administrative şi dezvoltarea profesională. Lipsa unei fundamentări coerente afectează consultarea publică şi face dificilă formularea unor contraargumente constructive. 

Citește și: Experți: Tăierea lefurilor de nabab cu 30% nu schimbă nimic la ASF, ANRE și ANCOM

În acest context, sindicatele din cele tei entităţi de reglementare solicită eliminarea articolelor VIII şi IX şi reluarea dialogului instituţional pentru a găsi o soluţie legislativă care să asigure atât eficientizarea activităţii administrative, cât şi respectarea principiilor de independenţă şi bună guvernanţă.

"Ne exprimăm întreaga disponibilitate de a participa la un dialog instituţional constructiv, în care să fie reprezentaţi salariaţii autorităţilor de reglementare, orientat către identificarea unor soluţii reale de eficientizare a activităţii tuturor autorităţilor administrative autonome, cu respectarea cadrului legislativ naţional şi european, pe baza unor analize de impact clare şi cu obiectivul de a întări, nu de a slăbi, capacitatea acestora de a contribui eficient la funcţionarea pieţelor şi la dezvoltarea sustenabilă a economiei şi a societăţii în ansamblu", se mai arată în document.

  Potrivit unui proiect de lege publicat de Secretariatul General al Guvernului, conducerile executive ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

Totodată, conducerile executive ale celor trei instituţii vor prezenta, tot până la finalul lunii septembrie, o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor şi/sau indemnizaţiilor personalului cuprins în statele de funcţiuni la data de 1 iulie 2025.   

Societate

