Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”

Un analist junior a povestit cum o simplă greșeală la birou i-a transformat radical cariera, deschizându-i drumul spre o promovare pe care nu și-ar fi imaginat-o.

Tânărul de 27 de ani a explicat pe Reddit că muncea mult, dar simțea că eforturile sale treceau neobservate. „Lucram ca analist junior într-o companie tech de dimensiuni medii. Genul de loc unde jumătate din cultura organizațională se învârtea în jurul emoji-urilor de pe Slack și al discuțiilor fără sfârșit despre lucruri pe care nimeni nu voia, de fapt, să le facă. Eram ambițios, dar nu foarte încrezător. De obicei stăteam cu capul plecat, verificam de trei ori tabelele și speram ca nimeni să nu observe că rămâneam peste program”, a spus el.

Într-o dimineață de luni, după doar două ore de somn, a vrut să-i trimită managerului un mesaj scurt cu statusul proiectului. Din neatenție, a trimis însă e-mailul întregului departament. „În momentul în care am apăsat «send», nici măcar nu mi-am dat seama. Beam o cafea rece și mă gândeam la prânz, când Slack a explodat. Oameni pe care abia îi cunoșteam îmi scriau «Ce?!» și «Unde pleci?!». Internul mi-a adus chiar și o prăjitură, ca și cum ar fi fost cadoul meu de rămas bun”.

De la panică la oportunitate

Confuzia a ajuns până la conducere. „Până să îmi dau seama de greșeală, vicepreședintele de Operațiuni îmi trimisese deja un e-mail: «Hai să ne vedem mai târziu să discutăm despre tranziția ta». Voiam să mă ascund sub birou și să rămân acolo pentru totdeauna”, a mărturisit el.

Când a mers la manager a doua zi „să se umilească”, nu a fost întâmpinat cu reproșuri, ci cu hohote de râs. „Mi-a arătat lanțul de e-mailuri în care directorii deja speculau de ce plec. Cineva chiar a spus că am fost racolat de un competitor”.

În loc să fie mustrat, a fost chemat în biroul vicepreședintelui, care i-a spus: „Dacă te gândești să pleci, hai să vorbim despre ce ar fi nevoie ca să rămâi”.

O promovare neașteptată

Tânărul și-a recunoscut greșeala: „Am intrat în panică și am spus adevărul, că era o greșeală de tastare și nu plănuiam să plec nicăieri. El a zâmbit și a spus: «Atunci ia asta ca pe o oportunitate. Ce îți dorești de la rolul tău aici?»”.

Pentru prima dată, și-a exprimat deschis dorințele: mai multă responsabilitate, proiecte provocatoare și, evident, un salariu mai mare. „Pentru că eram convins că sunt la un pas de șomaj, am spus totul fără să stau pe gânduri. Și, spre șocul meu, a fost de acord. Într-o lună am fost promovat într-un rol pe care nici nu visam să-l cer”, a spus el.

„Negociatorul din greșeală”

Astăzi, povestea sa a devenit o mică legendă în companie, fiind transmisă tuturor noilor angajați. „Colegii mi-au dat și o poreclă: «Negociatorul din greșeală». E amuzant, dar m-a învățat ceva important: uneori greșelile de care ne temem cel mai mult sunt cele care ne eliberează de propriile limitări. Dacă nu s-ar fi întâmplat acea eroare, probabil aș fi rămas blocat într-un cubicul, prea timid să cer ce meritam”.